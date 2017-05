こんにちは◡̈⃝⋆* 最近気になってたとびばこパン!遂に購入! インスタでサンドイッチを作ってる方がいて一目惚れして私も早速作ってみた(◡̈)/♥︎ さーてこれどうやって食べよかな🤔 #とびばこパン#かわいい#サンドイッチ#パン#食パン#カツサンド#ハムサンド#タマゴサンド#手作り

A post shared by *mako* (@coco.qoo.chiroru) on May 1, 2017 at 12:15am PDT