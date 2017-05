人間の性格に個人差があるように、犬の性格もそれぞれ違います。

勇敢な犬がいれば、そうでない犬もいるわけで……。

とびっきり怖がりな犬たちをご覧ください。

Dogs Who Are Afraid Of The Most Ridiculous Things

1.



子猫が怖い。

2.



ぬいぐるみが怖い。

3.



ルンバが怖い。

4.



小犬が怖い。

5.



雷が怖い……ながらも猫を守っています。

6.

[画像を見る]

雨が怖い。

7.

[画像を見る]

カーペットの無いところが怖い。

8.

[画像を見る]

カモが怖い。

9.

[画像を見る]

ネズミが怖い。

10.

[画像を見る]

掃除機が怖い。

11.

[画像を見る]

芝刈り機が怖い。

12.

[画像を見る]

13.

[画像を見る]

猫が怖い。

14.

[画像を見る]

15.

[画像を見る]

ズッキーニが怖い。

16.

[画像を見る]

獣医が怖い。

17.

[画像を見る]

これは誰だって恐ろしいです……。



以上17点。

番犬には向いていないけど、守ってあげたくなるワンちゃんたちでした。