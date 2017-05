01.

ブドウ球菌が増えてしまう

02.

ニキビの原因になる

03.

ダニの住処になる

04.

体が臭くなる

05.

朝から不快な気持ちになる

06.

寝つきが悪くなる原因に

07.

ハウスダストに要注意

ハウスダストアレルギー、喘息、他の呼吸器系の症状は、何もしなくても夜にひどくなる傾向があります。「Asthma and Allergy Foundation of America」によると、ダニや、はがれた皮膚細胞がパジャマに蓄積するとさらに状態が悪くなり、アレルギー反応や喘息発作の原因にもなってしまうのだとか。

08.

免疫力が下がることも…

Licensed material used with permission by Liitle Things