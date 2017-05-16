·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë!!¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¾å¤²¤ë¥Æ¥¯5Áª
²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ºß¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤±¤É¤ä¤ëµ¤¤Ê¤Î¤Ïº£¤À¤±¤Ç¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é²Æ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý&¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ø
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª¡×¤½¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¥¹¥¿¡¼¥É¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é¼«Á³¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¤â¤É¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÅÓÃæ¤Ç¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÙ¤¯Ä¹¤¯¡×·ÑÂ³¤¹¤ë»ö¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤²Êý¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×&¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥Æ¥¯
¡ÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤ò¡ÖÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¡×¤Ëµ¤¹
ËèÆüÂÎ½Å¤òÎÌ¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îºî¶È¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢·×ÎÌ¸å¡¢ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ëµ¤¹¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥°¥é¥Õ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤âÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«ÈÕ¤ÎÂÎ½Å¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ»éËÃÎ¨¤Î4¤Ä¤ò¥°¥é¥Õ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¤Ç¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤¯¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ»éËÃÎ¨¤Þ¤ÇÎÌ¤ì¤ëÂÎ½Å·×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢Ä«ÈÕ2²ó¤Î·×Â¬¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¾ì¹ç¤ÇµÕ¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢1Æü1²ó¤ÎÂÎ½Å¤Î¤ß¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÌ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òËèÆüÆ±¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤äÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥°¥é¥Õ¤òÄ¯¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡ÖÃæ´ÖÌÜÉ¸Ã£À®»þ¡×¤Î¤´Ë«Èþ¤òÀß¤±¤ë¡ª
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç±Êµ×¤ËÂç¹¥Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡ªÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢Æ»¤Î¤ê¤¬±ó¤¯¤Æ¤è¤êºÃÀÞ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Î¼êÁ°¤Ë¡¢¡ÖÃæ´ÖÌÜÉ¸¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤Ë1²ó¤À¤±¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥±¡¼¥¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤Ç¤â²¿¤Ç¤âOK¡ª¤³¤Î¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¤ä¤äÃ»¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£1¿©Å¬ÎÌ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÉÔ¸þ¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÄäÂÚ´ü¤È¤¤¤¦¡¢ÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë»þ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤Æ°ì¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤ä¡¢Á´ÂÎ½Å¤Î5%°Ê¾å¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤ËË¬¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄäÂÚ´ü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄäÂÚ´ü¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤ºµ¤»ý¤Á¤¬°à¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÂ©È´¤¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
£Í§Ã£¤äÎø¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¡ÖÀë¸À¡×¤¹¤ë
¿´¤ÎÃæ¤Ç³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢°ì¿Í¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢°Õ»Ö¤¬¼å¤Þ¤ê¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é¤Þ¤¿¤³¤Ã¤½¤ê¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¸å¤Ë°ú¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ËÀë¸À¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤¹¿Í¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼þ¤ê¤ËÀë¸À¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¿Í¤À¤±¥µ¥é¥ÀÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¤â¶õµ¤¤ò²õ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÍ§Ã£¤È³¤¤ä¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¥¢¥×¥ê²Ã¹©¤Ê¤·¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ´¿È¼Ì¿¿¡×¤ò»£¤Ã¤Æ¸«¤ë
¥¿¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ·¿¤¬±£¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò°ìÀÚ¤»¤º¡¢¤¿¤ÀËÀÎ©¤Á¾õÂÖ¤Ç¥Ò¡¼¥ë¤âÍú¤«¤º¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò²¼¤«¤éÀú¤Ã¤ÆµÓ¤òÄ¹¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤â¶Ø»ß¤Ç¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¡£¡ØÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡Ù¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤Ï½ÐÊâ¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤â¥°¥é¥Õ¤òÆ±¤¸¤è¤¦¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÂÎ·¿¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¡ÖÁé¤»¤¿»Ñ¡×¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë
À®¸ù¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡É¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤Ï¡¢²¿»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ®¸ù¤ò½¤¤á¤ë¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¥×¥í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤â¡¢»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢Îø¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÌÑÁÛ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÌÑÁÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤âÀ®¸ùÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¡×¤È¡Ö»×¹Í¡×¤ÎÎ¾Î©¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡ª
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿©»ö¤Î²þÁ±¤ä±¿Æ°¤Ç¤Î»éËÃÇ³¾Æ¤È°ú¤Äù¤á¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»×¹Í¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À®¸ù¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È°Ê³°¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£
¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄ¹¤¤´ü´Ö¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»×¹Í¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£