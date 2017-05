◆5人のチームリーダーが揃う「THE MOVIE 2」

◆琥珀&九十九、 雨宮兄弟…そして九龍グループ「THE MOVIE 3」

◆続報に期待も

【HiGH&LOW/モデルプレス=5月16日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)、「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」(11月11日)の第1弾ポスタービジュアルが解禁された。5つのチームが拮抗するSWORD地区を舞台に、覇権を争う若き男たちの闘いと、熱い友情ドラマを描いてきた、HiGH&LOWシリーズ。「THE MOVIE 2/END OF SKY」は、荒れ果てた街の中、瓦礫にたたずみ、憂いを持った表情を浮かべるSWORDの5人のチームリーダー、(S)山王連合会のコブラ(岩田剛典)、(W)White Rascalsのロッキー(黒木啓司)、(O)鬼邪高校の村山(山田裕貴)、(R)RUDE BOYSのスモーキー(窪田正孝)、(D)達磨一家の日向(林遣都)が、前作から新たな装いで登場。「この空の下、願う希望。その想いが、俺たちをひとつにした――。」というキャッチコピーと共に、SWORD地区に巻き起こる、新たな壮絶なるドラマを予感させるビジュアルになっている。「THE MOVIE 3/FINAL MISSION」は、「この世界を絶対に守り抜く――」というキャッチコピーと共に、十字架の前で決意をもった表情を浮かべる、琥珀(AKIRA)&九十九(青柳翔)、 雨宮雅貴(TAKAHIRO)・雨宮広斗(登坂広臣)の4人。片や対照的に、「この世界は、絶望か――。」というコピーと共に、不敵な表情を浮かべる、津川雅彦・岩城滉一・岸谷五朗・加藤雅也・笹野高史・高嶋政宏、木下ほうから、闇の組織・九龍グループが圧倒的な存在感を放っている。「さらばSWORD地区」という、THE MOVIE 2の特報映像内のコピーも既に発表されているが、「THE MOVIE 2/END OF SKY」で、SWORD地区に一体何が起こり、「THE MOVIE 3/FINAL MISSION」でこのメンバーのビジュアルは、何を意味するのか。詳細なストーリー内容は明かされておらず、続報に想像を掻き立てる、ビジュアルとなっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】