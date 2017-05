EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)の第1弾ポスタービジュアルが16日、公開された。

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

『THE MOVIE2 / END OF SKY』のポスターは荒れ果てた街の中で瓦礫に佇む5人の男たちがメインに配置されている。S・山王連合会のコブラ(岩田剛典)、W・White Rascalsのロッキー(黒木啓司)、 O・鬼邪高校の村山(山田裕貴)、R・RUDE BOYSのスモーキー(窪田正孝)、D・達磨一家の日向(林遣都)が新たな装いで登場。「この空の下、願う希望。その想いが、俺たちをひとつにしたーー。」というキャッチコピーで、SWORD地区に巻き起こるドラマを予感させる。

『THE MOVIE3 / FINAL MISSION』のポスターには、十字架の前で並ぶ琥珀(AKIRA)&九十九(青柳翔)、 雨宮雅貴(TAKAHIRO)・雨宮広斗(登坂広臣)の、4人が登場。「この世界を絶対に守り抜くーー」というキャッチコピーに決意が表れている。

一方、「この世界は、絶望かーー。」というコピーと共に、不敵な表情を浮かべるのは闇の組織・九龍グループの豪華キャストたち。津川雅彦・岩城滉一・岸谷五朗・加藤雅也・笹野高史・高嶋政宏、木下ほうからの姿が明らかになった。