女優のジェナ・ディーワンが、歌手・俳優のジャスティン・ティンバーレイクと交際していたことを明かした。

ジェナは以前、ジャスティンのバックアップダンサーを務めていたことがあり、ジャスティンが2002年に歌手のブリトニー・スピアーズと破局したあとでジャスティンとの交際を伝えられていた。ジャスティンはジェナとナイトクラブでダンスしていた時にブリトニーとダンス対決をしたと噂されていたことから、今年2月に放送されたブリトニーの伝記テレビ映画『Britney Ever After』でもダンス対決シーンがあった。

そんなジェナは現地時間14日にトーク番組「Watch What Happens Live With Andy Cohen」に出演し、ファンからジャスティンとブリトニーのダンス対決は事実かと聞かれると、「このダンス対決だけど、決してなかったわ」と否定。さらに司会者のアンディ・コーエンにジャスティンとの当時の関係について聞かれると、「私たちは付き合っていたわ。そんなに長くはなかったけれど」「私たちは友達で、それから付き合ったの」とコメント。また、ジャスティンがブリトニーと別れた反動でジェナとリバウンド交際したのではないかと言われると、「私はリバウンドではなかったわ!」と反論し、ジャスティンについては「彼はセクシーよ」「もちろん、彼はセクシーだわ」「私たちは今でもとても良い友達よ」と明かしている。

ジェナは2009年に俳優のチャニング・テイタムと結婚し、2013年にエヴァリーちゃんを出産。2人はおしどり夫婦で、幸せそうだ。