私の初表紙見つけましたー\(^o^)/ 私がPopteenモデルの時に初めて表紙になった雑誌を見つけましたーo(^▽^)o 菅野結以ちゃんとくみっきーと私の3人で表紙を飾らせていただきました(^_-)-☆ 表紙になりたくてずっとずっと祈ってたから、 めちゃめちゃ嬉しかったです\(^o^)/ 表紙の撮影のために、 体重を5キロおとしました‼︎ 旦那と付き合ったばかりで幸せ太りをしてた20歳の頃です( ´ ▽ ` )ノ顔が今と全然違う(^。^)笑 懐かしいな〜( ´ ▽ ` )ノ Popteenモデル楽しかったですo(^▽^)o これからも初心の気持ちを忘れずに全力で頑張っていきたいと思います(^з^)-☆ #初表紙 #popteen #20歳

