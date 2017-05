プチ旅行に選んだ地は 成田 どこも混雑なGW 下り電車、そして特急券も必要のない近場なので ゆっくりと行けることから お泊まりも三度目 夏はホテルのプールも利用できる 駅や空港から、ホテルへのリムジンバスもあって便利! 航空科学館 空港で飛行機を見ながら食事 成田エアポートコースというアスレチック 日航ホテルのコーヒーラウンジ このパフェ、とっても美味しかったのですが 欲張って一人一つずつにしたら ちょっと甘すぎちゃいました 違うのにしてシェアすれば良かったなっ #プチ旅行#娘#ママ #成田#日航ホテル #コーヒーラウンジ#抹茶フェア ゆっくりなプランにしたつもりですが とにかく、疲れやすい私 喉もすぐに腫れてしまう 昨晩から37.5度くらい 動きたい、やることもいっぱいなのに 動けない自分が悔しい 娘にも、、せめてお休みは 全力で一緒にいてやりたいのに でも、寝る前に とっても楽しい連休だったと言ってくれました ありがとう ごめんね、よりも ありがとう を 心に大切に #ゴールデンウィーク #ありがとう#楽しかった #強くなりたい

A post shared by taeko (@tek168) on May 7, 2017 at 6:56am PDT