歌手のカミラ・カベロが、ソロデビューアルバム「The Hurting The Healing The Loving」をリリースすると発表した。

5人組の女性グループ「フィフス・ハーモニー」として活動していたカミラは昨年12月に脱退。そんなカミラは現地時間14日にツイッターに、「私のアルバム『The Hurting The Healing The Loving』からのファーストソングは2017年5月19日に発売されるわ。『The Hurting The Healing The Loving』は闇から光に、自分自身を失った時から、もう一度見つけるまでの私の旅のストーリーよ」と発表した。さらに今回のアルバム制作は「I Have Questions」という曲を1年以上前にホテルのバスルームで書いたことからスタートしたと説明し、最初は悲しい曲ばかりを書いていたが、ハッピーになるにつれて、書く曲もハッピーになっていったと明かした。

また、曲作りは自分を癒すためだと気づいたカミラは、結果的に作った曲に、自分が傷つき(The Hurting)、癒され(The Healing)、愛を感じる(The Loving)メッセージがあると気づいたという。カミラは投稿の最後にそれぞれの感情に感謝を綴った。