ドイツ人は、規律正しくルールを守り、あまりユーモアやジョークは言わないイメージが世界的に強いようです。

ところが、「ドイツ人にだってユーモアのセンスはあったんだ!」と、海外サイトで話題を集めていました。

ある日のドイツの新聞をご覧ください。

Who says Germans have no sense of humor?



なんと……!

トランプ大統領をうまく表現できている新聞の折り込み&重ね方。

偶然にこうなったのか、最初から狙ったのかは定かではありませんが、インパクト絶大な陳列だと人気を呼んでいました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●これはWindows XPでよく起きたバグ(ウィンドウをドラッグすると残る跡)そっくりだ。



↑自分はあの症状が出たときに、ウィンドウをスクリーン中に広げて遊ぶのが好きだった。



↑それならきっとこのサイトを楽しく思うだろう。

(Internet Explorer 6)



↑なんか楽しく遊びすぎた。

[画像を見る]



●アメリカからだけど、数年前にドイツ人のすばらしいコメディアンを見たよ。彼はこう言ったんだ。

「アメリカの人々は私たちドイツ人がとても窮屈で、組織化されて、お堅いと思っているようですが、それは本当じゃありません。私は今それを証明しようとここにいます」

そして規律されたふるまいで観客を指さして、「今のがジョークの1つ目です」と言った。

とてもおもしろかった。



●きっと中国のことを話しているんじゃないかな。

[画像を見る]



●うちの教授は、ドイツ人は3杯目のビールを飲んだあたりから、かなり面白くなると言っていた。



↑ということはAM10:20くらいからか……。

(朝からビールを飲んでいるイメージ)



●トランプ大統領が「ビッグマウス」なのは秘密だからね。



何かと話題にされやすいトランプ大統領ですが、ドイツ人のユーモアを測るのにも使えるようです。

ただしドイツ人にとっては笑いごとではないとの意見もありました。