魚の形は千差万別ですが、「崖の上のポニョ」にそっくりだと海外サイトで人気を呼んでいた魚がいました。

ぷくぷくした、リアルポニョをご覧ください。

Bruuuhhhh I'll take a seat right here

[動画を見る]

(3) I'll take a seat right here - YouTube



このぷくぷくした姿!!

しかもみんなぴたっと容器の表面にくっついて定位置をがしてゆらゆら。



小さい魚はその居場所をなぜか大きい魚の頭の上に決めたようです。

2段ポニョ。



離脱してもキュート。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●実在する魚とは思えないほど。濡らすと恐竜になる小さなスポンジにも似てる。



↑ポニョに見える。



↑これは何という種類の魚? 誰か知ってる?



↑Googleで検索するワードが思いつかない。



↑本当にこれは何なんだ。かわいらしいぞ。



↑ダンゴウオ“Lump Fish”だね。

(ダンゴウオ科 - Wikipedia)



↑ありがとう、自分は「超ラリって見える魚」と検索していたよ。



↑ポニョがハムを待ってるんだ。(ポニョはハムが大好物)



●生態学者だが、これはダンゴウオ“Lumpsucker”と呼ばれている。吸引する力を使って表面にくっつく。これが誰かの手にくっついた写真。

[画像を見る]

それについて書かれた記事と写真。

[画像を見る]

(Lumpsucker Fish: Just When You Thought the Ocean Couldn’t Get More Lumpy and Adhesive - Scientific American Blog Network)



↑ペットにしてもいいの? かわいい。



↑頼むからペットにしないでくれ。必要な水温をキープするのも一般には難しい。



↑なぜ水温を保つのが難しいの?



↑海は1日に水温1度の変化すら珍しいんだ。上下に移動しない魚の場合は1〜2度以上の体温調節が必要がないんだ。



●このゲームの魚にも似てる。

[画像を見る]



●パックマンにも見える。



↑……お前はパックマンを見たことがあるのか。



↑あるよ。

[画像を見る]



●小さい魚が上に座って、大きい魚がちょっと嫌そうにするところが気に入った。



●甘いパイナップルのグミに見えるんだけど。



●後ろで逆さまになっているやつが気に入った。



↑きっと頭に座られたくないんだよ。



おもちゃやお菓子など、非現実な魚だとの意見が目立っていました。かわいい魚がいるものですね。