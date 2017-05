お笑いコンビ・ ANZEN漫才 みやぞん (32歳)が5月14日、自身のInstagramで、“ミヤゾンちえみ With B”の写真を披露。ファンの反響を呼んでいる。今年大ブレイクしたブルゾンちえみ with B。そこから派生した“ブルゾンちえみ with ○○”や、その逆の“○○ with B”といった、芸人仲間や番組共演者とのショットはしばしばSNSを賑わせているが、今回はこちらも今年大ブレイク組の一人、みやぞんをセンターにした“ミヤゾンちえみ With B”のショットだ。これにファンからは「ミヤゾンちえみって違和感ないw」「みやぞんのドヤ顔っぽさが素敵」「みやぞん、決まってる!カッケー」「『ちえみ』の要素ないwww」「ちえみちゃうよ」「ちえみ、いる?(笑)」などの声が続々と寄せられている。