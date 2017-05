© Copyright (c) OPTiM Corporation 2017. All right reserved.

スマホ×医療の分野でできることは、時間が経つにつれて本当に増えています。

数年前はお薬手帳がスマホアプリになって驚きました、スマホで血圧が測れるようになったのもすごかったです。

しかし今回は別次元。

スマホのテレビ通話で「遠隔診療」してくれるアプリ『遠隔診療ポケットドクター』が登場しているんです。処方箋は家に届けてくれますよ。

もちろん保険も適用されます!

すごいでしょう?概要を見ていきましょう。

スマホで診療を受けられる

スマホで診療予約して、その時間に通話で診療を受けられます。

実際、病院に行く時間がない人や、院内感染などが気になるという方には嬉しいサービスですね。





処方箋はあとから自宅に届けてくれます。届くのを待つ必要があるので、急に体調が悪くなった時は病院に行く必要がありそうです。





決済はクレジットカードで行えます。お金を振り込みに行く必要がないので、家から出たくない方には良くないですか?





筆者はまだ利用したことがないサービスですが、医療分野で非常に新しさを感じるサービスです!

病院に通うのが不便だという方は、一度試してみてはいかがでしょうか?