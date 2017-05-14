¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤Îî°íð¤Ø¡£»¥ËÚMF¾®Ìî¿Æó¤¬¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡È¹¥Å¨¼ê¡É¤È¤ÎÄ¹¤¤Ç¯·î¤òÃµ¤ë
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬¸Ø¤ë¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¡È´õÂå¤Î»ÊÎáÅã¡É¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬Æ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬º£µ¨ÌµÇÔ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç14Æü¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤Ï¡¢¼ó°ÌÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦3°Ì¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡£¹¥ÁêÀ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¡¢»¥ËÚMF¾®Ìî¿Æó¤¬»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¸«¤»¤ë¶¯¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡È¹¥Å¨¼ê¡É¤ÎGÂçºåMF±óÆ£ÊÝ¿Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
À¶¿å¾¦¶È¹â¡Ê¸½À¶¿åºù¤¬µÖ¹â¡Ë¤«¤é±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾®Ìî¤È¡¢¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¤«¤é²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹Æþ¤ê¤·¤¿±óÆ£¡£¤È¤â¤Ë¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥¤¥¸¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë1979Ç¯ÁÈ¡Ê±óÆ£¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Ê¤¬¤é80Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ç¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤â¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿1998¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¥×¥í½éÂÐÀï¤Ï¡¢98Ç¯3·î25Æü¤Ë²£ÉÍ¹ñºÝÁí¹ç¶¥µ»¾ì¡Ê¸½Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾®Ìî¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Ç¸åÊý¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¼õ¤±¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤ÇÁê¼êGKÆêùõÀµ¹ä¡Ê¸½Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Åö»þ¤Ï¹â¹»À¸¤«¤é¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³«Ëë¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£³«ËëÀï¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¹â¸¶¡ÊÄ¾ÂÙ¡¦¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¿¸½²ÆìSV¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áá¤¯ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é±¿ÎÉ¤¯¼è¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¤Î·îÆü¤¬²á¤®¤¿¡£
»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°ÆüÎý½¬¸å¡¢ºÆ¤ÓJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç±óÆ£¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¾®Ìî¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÍ¤â³¤³°¤Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Æó¿Í¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£99Ç¯¤Ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ë¥·¥¨´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®Ìî¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Í½Áª¤Ç¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤Ø¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç³Î¤«¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2006¥·¡¼¥º¥ó¤Ë±ºÏÂÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ³®Àû¡£¤½¤Î½éÀï¤³¤½¤¬±óÆ£¤È¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±óÆ£¤Ï¹ñÆâ¤ÇÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢05Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°½éÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£07Ç¯°Ê¹ß¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯·¯Î×¤·Â³¡¢10Ç¯Ï¢Â³J¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÁª½Ð¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌÁÍ§¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë±óÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¾®Ìî¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤é°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¤º¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î·ù¤Ê¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àï½Ñ´ã¤¬¤¹¤´¤¤¡×
Æó¿Í¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾®Ìî¤¬¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾Áª¼ê¤ÎÂÐÀï¤Ï¤ï¤º¤«6ÅÙ¤Î¤ß¡£±óÆ£¤ÈÂÐÀï¤·¤¿µ²±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Ìî¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿98Ç¯¤Î»î¹ç¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¶ì¾Ð¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²áµî6ÅÙ¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤Ï¾®Ìî¤Î1¾¡3Ê¬¤±2ÇÔ¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¾®Ìî¤¬À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2012Ç¯4·î22Æü°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°¤Ç15°Ì¤ÈÀ®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»¥ËÚ¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Î»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï3¾¡2Ê¬¤±¤ÈÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤âÁê¼ê¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢FCÅìµþ¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¾å°ÌÀª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï·è¤·¤Æ¡È¥Õ¥í¥Ã¥¯¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂÕ¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤ä¤¤¤Ê¤ä±Ô¤¯Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¤½¤³¤Ë¶õÃæÀï¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ëÅÔÁÒ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¾®Ìî¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë»¥ËÚ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î2¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¹â¤µ¤â¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤º¤ËÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à·Á¤Ç¤¹¡£¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ø¥Û¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤Æ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤½¤·¤Æ¾®Ìî¤¬¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Î¹ÔÊý¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î»¥ËÚ¤ÏÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç2¾¡1Ê¬¤±¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¡ÖÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Ë¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ä¹â¤µ¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÂ®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
GÂçºåÀï¤ò¹µ¤¨¤¿Á°ÆüÎý½¬¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ÇÅÓÃæ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Ìî¤Ï¼«¿Ø¤Ç¤ÎÅª³Î¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤ÆÁ°Àþ¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Êº¸Â¥Ü¥ì¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£ÆÀÅÀ¸å¤Î¾Ð´é¤«¤é¤ÏÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÄË¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£4·î26Æü¤Ë»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Çº¸Â¤Ç·Ú²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾®Ìî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï³Î¼Â¤ËÎÉ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËGÂçºåÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Û¤¦¤¬¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤ë¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤Î´¶³´¿¼¤¤°ìÀï¡£¤À¤¬¡¢¾®Ìî¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Î¾¡Íø¤À¤±¤À¡£
¡ÖÁ´°÷¤¬º²¤ò¹þ¤á¤ÆÀï¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÌÀÆü¤ÏÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè11Àá¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢5·î14Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ¤Ë»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¾®Ìî¤Î»×¤¤¤ò¸«Æ¨¤¹¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀÄ»³ÃÎÍº
¡Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ï
¾®Ìî¿Æó¡Ê¤ª¤Î¡¦¤·¤ó¤¸¡¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë
1979Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿J1ÄÌ»»182»î¹ç½Ð¾ì29ÆÀÅÀ
±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦¡¦¤ä¤¹¤Ò¤È¡¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
1980Ç¯1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿J1ÄÌ»»546»î¹ç½Ð¾ì100ÆÀÅÀ
¡Î¾®Ìî¿Æó vs ±óÆ£ÊÝ¿Î ¥ê¡¼¥°ÀïÁ´ÂÐÀï¡Ï
1¡Ë1998Ç¯3·î25Æü
J 1stÂè2Àá¡¡²£ÉÍF 0-2 ±ºÏÂ¡÷²£ÉÍ¹ñ
2¡Ë2006Ç¯3·î4Æü
J1Âè1Àá¡¡GÂçºå 1-1 ±ºÏÂ¡÷ËüÇî
3¡Ë2007Ç¯5·î13Æü
J1Âè11Àá¡¡±ºÏÂ 1-1 GÂçºå¡÷ºë¶Ì
4¡Ë2010Ç¯12·î4Æü
J1Âè34Àá¡¡À¶¿å 0-3 GÂçºå¡÷¥¢¥¦¥¹¥¿
5¡Ë2011Ç¯6·î11Æü
J1Âè14Àá¡¡GÂçºå 2-2 À¶¿å¡÷ËüÇî
6¡Ë2012Ç¯4·î22Æü
J1Âè7Àá¡¡GÂçºå 3-1 À¶¿å¡÷ËüÇî
¢¨¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ2017Ç¯5·î13Æü¸½ºß¡£