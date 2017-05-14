自分の好きなゲームをNintendo Switchやスマホなど好きな端末でプレイできるようになる「Rainway」
「シヴィライゼーション VI」や「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS」など、PCゲームにもたくさんの名作ゲームが存在しますが、そんなPCゲームをスマートフォンやタブレット、さらにはXbox OneやNintendo Switchといったゲーム専用機でもプレイできるようにするというプロジェクトが「Rainway」です。
Rainway | Play Your Games Anywhere
https://rainway.io/
Introducing Rainway
https://blog.ulterius.io/introducing-rainway/
あらゆるゲームをボーダレスウィンドウ化する「Borderless-Gaming」や、ゲームクライアントが占めるディスクスペースを軽くしてくれる「SteamCleaner」などを開発したエンジニアのアンドリュー・サンプソンさんが、2017年3月10日に「Rainway」を発表しました。
Rainwayはユーザーの好きな端末上でお気に入りのPCゲームをプレイできるようにするためのプログラムです。Rainwayはウェブブラウザを搭載するあらゆるデバイスで利用可能なプログラムになる予定で、ブラウザで専用ページにアクセスし、お気に入りのゲームをなんと60fpsのぬるぬる画面でプレイ可能とのこと。どうやってスマートフォンやゲーム機のブラウザ上からPCゲームができるようになるのかというと、ホストとなるPCでゲームを起動し、その画面をストリーミングで配信してあらゆる端末上からプレイできるようにするようです。
Rainwayの公式Twitterアカウントいわく、画面はこんな感じになる模様。
Coming soon. #Rainway pic.twitter.com/KkuogAmFud— Rainway (@RainwayApp) 2017年4月28日
驚くべきなのはDirectX 11をサポートしているGPUを搭載していれば、いかなる端末でもRainwayが利用可能となるという点。macOSやLinuxといったOSから、Android、iOSなどのスマートフォン・タブレット向けのOS、さらにはNintendo SwitchやXbox Oneなどのゲーム専用機までRainwayを使用可能となる予定です。
正式には対応が発表されていたプラットフォームはmacOS・Linux・Android・iOS・Nintendo Switch・Xbox Oneですが、1万人近くのユーザーからの要望により、PlayStationへの対応についても努力すると公式Twitterアカウントがツイートしています。
Nearly 10,000 people voted on our poll and we've heard you loud and clear. We will do our best to bring Rainway to the @PlayStation.— Rainway (@RainwayApp) 2017年5月12日
また、サービススタート時の最高解像度は1080pとなる模様。ただし、将来的な4Kサポートも約束しています。
Rainway at launch will only support a maximum resolution of 1080P. We will support 4k when the AV1 codec has been finalized.— Rainway (@RainwayApp) 2017年5月12日
Nearly 10,000 people voted on our poll and we've heard you loud and clear. We will do our best to bring Rainway to the @PlayStation.— Rainway (@RainwayApp) 2017年5月12日
サービスは無料で提供される予定。ハードウェアを購入したりソフトを利用するために金銭を支払う必要もありません。
To clear up confusion, Rainway is free, you do not need to buy any additional hardware or pay a subscription to use our platform.— Rainway (@RainwayApp) 2017年5月11日
なお、発表から約2か月が経過した記事作成時点で既に7万5000人を超えるユーザーがRainwayのサービスに登録しており、その注目度の高さがうかがえます。
We just broke over 75,000 beta signups! Thank you for your support, we hope you all enjoy the vision we have planned for our platform. pic.twitter.com/Gfz2qM7KKq— Rainway (@RainwayApp) 2017年5月13日
Rainway at launch will only support a maximum resolution of 1080P. We will support 4k when the AV1 codec has been finalized.— Rainway (@RainwayApp) 2017年5月12日