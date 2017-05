長毛種のペットは、夏バテや毛が絡まるのを防止するため、毛を短くカットすることがあります。

とある猫も毛を短くトリミングしたのですが、顔の周囲だけはそのままにしたところ……。

結果をご覧ください。

This cat fully shaved... except for its face



うわっ!!

これはちょっと直視するのがつらい……。

もはや猫の形を留めていません。

デリケートな顔のまわりの毛だけを残すのは合理的だったのかもしれませんが、落ち着かない物があります。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●これは猫のマスクをかぶった子犬だ。



●まるで出来の悪いフォトショップ画像のようだ。



↑(投稿者)自分には剃ってない顔の部分が、厚紙に印刷したお面に見えるよ。



↑同意する。





●なんで? なぜこうしたの?

かなり笑えるけど、どうしてなんだ?

自分ならこの猫と同じ家で寝るのが怖いと思うんだ。猫の表情に憎しみが見える。



●これはファッションと呼ばれている。



●その…、犬は過激なヘアカットをいやがらないのさ。





●うちにも長毛の猫がいて、どんなにケアをしていても毛がもつれて固まってしまう。1年に1度だけ全身トリミングに連れていき、たいていは「ライオンカット」。

[画像を見る]

頭と首の周りは全て残し、足としっぽの先も残すよ。ここまで極端なのは見たことがない。

でも、人間からはまぬけに見えるけど猫は傷ついてはいないね。



●これは今まで見た中でもっとも恐怖を与えるものだ。



●うちの猫に2回も風呂に入れなければいけない日が合った。1回目は朝で、あまりにひどい臭いがしていたから。2回目は、午後2時頃に猫が帰ってきたら2リットルほどのコーラを浴びていたから。

その日から猫が2週間ほど行方不明になった。日に2回の風呂が永遠に続くと思って怖がったようだ。



●うちの猫はお風呂が大好き。ベンガル種は変だよ。時々シャワーにも飛び込んでくる。



●描いてみた。

[画像を見る]



●猫のマスクをつけたシュナウザーだ。

[画像を見る]



猫によってはトリミングした方が快適とのことですが、この変わりようを見てコメントに困る人が多いようでした。

猫の表情を見るに、本人もあまり気に入ってはいないようです。