01.

カタチあるモノは

いつか壊れる

02.

どんな最新モデルも

すぐに時代遅れになる

03.

心配事が増える

04.

モノには

メンテナンスが必要

05.

お金の価値は

思っている以上に高い

06.

他人からの目を

気にしてしまう

07.

他人の持ち物を

気にしてしまう

08.

モノで人は

満たされない

09.

経験は買い物よりも

価値がある

最後にひとつ

