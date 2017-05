おはようございます🎵 気になってた トースターでこんがり蒸しパンやってみました( ๓´╰╯`๓) 💕 カリふわで美味しい!!これはもう蒸しパンではないww 🍴 #蒸しパン #こんがり #トースター焼き蒸しパン #焼きたまご蒸しパン #蒸しパントースト #LAWSON #神戸屋 #たまご蒸しぱん #カリふわ #おはようございます #ねとめし #メロンパンじゃないよ #いったカフェ #ウェッジウッド#ナンタケット #wedgwood #nantucket

A post shared by いった (@itta_g) on May 3, 2017 at 4:59pm PDT