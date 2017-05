https://tniad.mil.id/index.php/2017/05/cumi-cumi-raksasa-ditemukan-terdampar-di-pantai-maluku-tengah/

TNI Angkatan Daratさんの投稿 2017年5月10日



太平洋の深淵から這い出づる巨大な生物のおぞましい骸が流れ着きました。詳細は以下から。5月9日の夜、 インドネシア のマルク州に属するセラム島のHulung Beachに巨大な生物の死体が打上げられたのを地元住民らが発見しました。住民らは最初転覆したボートではないかと考えるほどの巨大さでした。死体は打上げられる数日前に死亡したとみられており、全長は15mにも及んでいます。当局はこの死体を巨大なイカであると考えていますが、クジラのような生物ではないかとの意見もあり、現在死体の肉のサンプルをテスト中とのこと。動画は以下から。Ikan Besar Terdampar Di pantai Hulung Desa Iha. - YouTube 深海底に沈んだ冒涜的な地に封じられた異形の神の眷属である可能性も微粒子レベルで存在していますが…いや、そんな! あの手は何だ! 窓に! 窓に!Gigantic creature washes up in Indonesia - and no one knows what it isA Giant Sea Creature Washed Up In Indonesia And People Are Freaking Out - VICE

【名状し難き体長15mの謎の巨大生物がインドネシアの浜辺に打上げられる】を全て見る