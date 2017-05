毎朝眠くて辛い、しゃっきりして仕事に行きたいという人にぴったりの ベーグル が誕生です。詳細は以下から。残業続きで睡眠不足、でも絶対に仕事は休めない。二度寝の誘惑を振り切っても、なかなか目が覚めてくれない…。そんなお悩みに最適のベーグルをアメリカ合衆国のベーグルチェーン店「Einstein Bros Bagel」が売り出しました。 世界初 となる カフェイン を練り込んだベーグル「Espresso Buzz Bagels」は1個に32mgのカフェインが入っています。全日本コーヒー協会によるとレギュラーコーヒーやインスタントコーヒーの100ml中のカフェイン含有量が60mgなので、その半分程度ということになります。※もちろん使うコーヒーの量により含有量は変化しますのであくまで一般的な目安として。なので、モーニングコーヒーの代わりにEinstein Bros Bagelを食べてもしゃっきり目が覚めるわけではありませんが、モーニングコーヒーにこのベーグルを足すことで覚醒効果が増すということになります。気になるお味ですが、ふんわりと「甘くない」コーヒーフレーバーが楽しめるということ。食べ方はプレーンか厚切りベーコン+チーズ+エッグ+バターのサンドイッチ形式。サンドイッチの方は600kcalでなんとビッグマック越え。朝からカフェインとカロリーでフル稼働が目指せます。なお、プロテイン13mg、鉄分6.5mgにマグネシウムも入っているため、無駄にカフェインだけ摂っていることにはならなそうです。コーヒーゼリーやコーヒー味のお菓子などもおなじみの日本では意外と受け入れられそうなアイディアと言えそう。それよりもっと睡眠時間を…という切なる願いも聞こえてきそうですが…。Caffeinated Bagels Are a Thing Now, And Yes, They Taste Like Coffee _ Oddity Central - Collecting Oddities

