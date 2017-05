「ディズニー ツムツム スタンダードセット」での作成イメージ

(C)Disney

(C)BANDAI

(C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.





株式会社バンダイは、オリジナルの消しゴムを作れるキット「オリケシ」シリーズを7月15日から発売開始すると発表した。

本製品は、2009年に発売された「オリケシ」の復刻版。前モデルは170万個以上を出荷しヒットを記録した商品。復刻版も消しゴムの作り方は同じで、ケシゴムスティックをデザインシートに沿って本体に並べ、水に漬けた後に電子レンジで加熱すれば、スティック同士がくっついて、ドット絵風の消しゴムが出来上がる。

作り方イメージ

7月15日発売の第1弾では、四角の消しゴムが作れる「はじめてのオリケシ!チビケシスタンダードセット」2700円、Tシャツや馬の形などが作れる「カタチもつくれる!ミラクルスタンダードセット」3564円、ディズニーキャラが作れる「ディズニーツムツムスタンダードセット」3564円の3タイプを発売。

はじめてのオリケシ!チビケシスタンダードセットでの作成イメージ

また、「すみっコぐらし」の消しゴムが作れる素材セット1512円、オリジナルデザインの消しゴムが作れる専用素材セット2160円も発売する。

本製品のメインターゲットは8〜12歳の女子で女児ホビー商品という位置づけだが、絵心やデザインセンスのある大人なら、斬新なオリジナル消しゴムを作って遊ぶことも十分に可能だ。

オリケシ

URL:http://girls.channel.or.jp/orikeshi/

2017/05/12