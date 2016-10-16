「4月から新生活を始めた」という人も、そろそろ新しい自分の部屋に慣れてきた頃なのでは？

ワクワクしながらインテリアを買ったものの、いざ部屋に配置してみたら何かが足りない…そんな風に感じているあなたにぜひ見てほしい、可愛いインテリアのアイデア集をコスモポリタン イギリス版から。

ちょっとしたアイテムをプラスするだけで、お部屋が見違えるほどオシャレに早変わりするかも!?

1.多肉植物

Hang in there... 🌱

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日本でも人気の多肉植物。棚に並べたり、テーブルに置くのはもちろん、上から吊るしてもOK。

2.幾何学模様のラグ

優しい雰囲気を醸しだすシャギータイプがおすすめ。

3.英文の名言が書かれたフレーム

Too true! 🙌🏼

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文字の色も、お部屋との相性を意識してセレクトするのが◎。

4.マーブル模様のティーテーブル

アースカラーで統一した部屋に、ちょっぴりスパイスをプラス。

5.小物にカッパー（銅）を取り入れる

Glimmers of copper. Add warmth to your home with metal accessories.

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キラキラのゴールドやシルバーより、お部屋に馴染みやすいはず。

6.パイナップルモチーフ

Welcome the new year with fizz and friends⠀ ⠀ #oliverbonas #nye #OBstyle⠀

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ただ置くだけで、インパクト抜群！

7.柄違いのクッション

メインとなるインテリアで冒険するのはちょっと…という人は、クッションで冒険してみては？

8.ヴェルベッド素材

これだけで、お部屋の高級感が一気にアップ！

9.たくさんの壁掛けフレーム

Sundaze ✌🏼#TheFrugalityHouse

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写真だけじゃなく、ポスターや昆虫標本などをミックスして飾るのもアリ♡

10.作業デスクの周りをオシャレにする

面倒で後回しにしていた作業も、一気にはかどりそう♪

11.バスルームにタイルを敷く

お風呂に行くたびにテンション上がるかも♡

12.電球が露わになったデザインライト

Strong lines and bold colours make this corner standout! Can you see all the different handles on our Picadilly cabinet?

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可愛い上に、向こう側が見える分空間も広く映るのが魅力。

13.ファッション系の本

大好きなブランドのスタイルブックを探してみて。

14.個性的な小物

Carefully upholstered in beautifully stitched cowhide, these rustic stools are now #backinstock

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ピンクフラミンゴの小物やサボテン型の花瓶を置いて、お部屋のアクセントに。

15.大きな観葉植物

鉢の部分をバスケットに入れて、さらに可愛く♡

16.飾り棚

Starting to feel like home!

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お気に入りのアイテムを並べれば、見るたびにリラックスできそう。

17.植物を模したクッションやチェア

観葉植物を育てるのが苦手…という人にもいいかも？（笑）

18.オシャレな鏡

There's only one week left to enjoy 15% off our collection of #bespoke sofas and uphosltery!

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鏡に映る自分を見るのも、きっと楽しくなる♡

19.大きなフロアライト

昼間はインテリアとして楽しめるし、夜は優しい光に包まれてリラックスできるはず。

20.ウォールライト

⭐️This star will definitely brighten up your Friday night movie marathon! 🏷137962

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大きなライトを置くスペースは無いけど、オシャレな間接照明が部屋に欲しい！という人にピッタリ。

※この翻訳は、抄訳です。

Translation：伊藤 由佳里

COSMOPOLITAN UK