「4月から新生活を始めた」という人も、そろそろ新しい自分の部屋に慣れてきた頃なのでは？

ワクワクしながらインテリアを買ったものの、いざ部屋に配置してみたら何かが足りない…そんな風に感じているあなたにぜひ見てほしい、可愛いインテリアのアイデア集をコスモポリタン イギリス版から。

ちょっとしたアイテムをプラスするだけで、お部屋が見違えるほどオシャレに早変わりするかも!?

1.多肉植物

Hang in there... 🌱 A post shared by Maisons du Monde UK (@maisonsdumondeuk) on Mar 16, 2017 at 9:58am PDT

日本でも人気の多肉植物。棚に並べたり、テーブルに置くのはもちろん、上から吊るしてもOK。

2.幾何学模様のラグ

Morning! I'm posting this later than usual because I've been fangirling over Adele fangirling Beyoncé at last night's Grammy Awards! 😎 How amazing to see such a talented woman getting so emotional over her respect and love of another talented woman and her work. Today I think we all need to be a bit more Adele. Although, maybe let's do it without the swearing 😝 #upthesisterhood A post shared by E R I C A D A V I E S (@erica_davies) on Feb 13, 2017 at 2:15am PST

優しい雰囲気を醸しだすシャギータイプがおすすめ。

3.英文の名言が書かれたフレーム

Too true! 🙌🏼 A post shared by Zoella (@zoella) on Jan 30, 2017 at 4:48am PST

文字の色も、お部屋との相性を意識してセレクトするのが◎。

4.マーブル模様のティーテーブル

アースカラーで統一した部屋に、ちょっぴりスパイスをプラス。

5.小物にカッパー（銅）を取り入れる

Glimmers of copper. Add warmth to your home with metal accessories. A post shared by Maisons du Monde UK (@maisonsdumondeuk) on Mar 19, 2017 at 11:58am PDT

キラキラのゴールドやシルバーより、お部屋に馴染みやすいはず。

6.パイナップルモチーフ

Welcome the new year with fizz and friends⠀ ⠀ #oliverbonas #nye #OBstyle⠀ A post shared by Oliver Bonas (@oliverbonas) on Dec 29, 2016 at 4:05am PST

ただ置くだけで、インパクト抜群！

7.柄違いのクッション

Living room's looking lovely and sunny today. And aren't cushions just amazing at hiding sofa stains? 😬'Scuse the crap under the alphabet chest. Couldn't be arsed to tidy any more. 🛌 A post shared by The Pink House (@pinkhouseliving) on Nov 2, 2016 at 7:51am PDT

メインとなるインテリアで冒険するのはちょっと…という人は、クッションで冒険してみては？

8.ヴェルベッド素材

Just had to share another shot of @erica_davies' beautiful house. Click link in bio for my NEW BLOG POST with more pics, plus Erica's secrets on making your house look THIS good despite two small Roomwreckers. And can we just take a moment for that stair carpet 💚💚💚 Photo: @eleanorskan #meandmyroomwreckers A post shared by The Pink House (@pinkhouseliving) on Jan 8, 2017 at 7:49am PST

これだけで、お部屋の高級感が一気にアップ！

9.たくさんの壁掛けフレーム

Sundaze ✌🏼#TheFrugalityHouse A post shared by Alex Stedman (@thefrugality) on Mar 12, 2017 at 3:32am PDT

写真だけじゃなく、ポスターや昆虫標本などをミックスして飾るのもアリ♡

10.作業デスクの周りをオシャレにする

My new PA started today. She demanded her own desk & obligatory poo breaks throughout her shift. Although a little furrier than I expected, shes pretty cute ❤️ A post shared by Zoella (@zoella) on Nov 3, 2016 at 3:14am PDT

面倒で後回しにしていた作業も、一気にはかどりそう♪

11.バスルームにタイルを敷く

Those who say the kitchen is the most important room in the house, clearly haven't lived without a working bathroom for 6 weeks 😂🙌🏼 almost there (all links in bio) #TheFrugalityHouse A post shared by Alex Stedman (@thefrugality) on Feb 6, 2017 at 12:17pm PST

お風呂に行くたびにテンション上がるかも♡

12.電球が露わになったデザインライト

Strong lines and bold colours make this corner standout! Can you see all the different handles on our Picadilly cabinet? A post shared by Maisons du Monde UK (@maisonsdumondeuk) on Mar 2, 2017 at 6:31am PST

可愛い上に、向こう側が見える分空間も広く映るのが魅力。

13.ファッション系の本

大好きなブランドのスタイルブックを探してみて。

14.個性的な小物

Carefully upholstered in beautifully stitched cowhide, these rustic stools are now #backinstock A post shared by Graham & Green (@grahamandgreen) on Mar 9, 2017 at 2:06am PST

ピンクフラミンゴの小物やサボテン型の花瓶を置いて、お部屋のアクセントに。

15.大きな観葉植物

鉢の部分をバスケットに入れて、さらに可愛く♡

16.飾り棚

Starting to feel like home! A post shared by Jess Edwards (@jessmessedwards88) on Oct 23, 2016 at 7:05am PDT

お気に入りのアイテムを並べれば、見るたびにリラックスできそう。

17.植物を模したクッションやチェア

観葉植物を育てるのが苦手…という人にもいいかも？（笑）

18.オシャレな鏡

There's only one week left to enjoy 15% off our collection of #bespoke sofas and uphosltery! A post shared by Graham & Green (@grahamandgreen) on Jan 22, 2017 at 5:42am PST

鏡に映る自分を見るのも、きっと楽しくなる♡

19.大きなフロアライト

昼間はインテリアとして楽しめるし、夜は優しい光に包まれてリラックスできるはず。

20.ウォールライト

⭐️This star will definitely brighten up your Friday night movie marathon! 🏷137962 A post shared by Maisons du Monde UK (@maisonsdumondeuk) on Mar 3, 2017 at 1:11am PST

大きなライトを置くスペースは無いけど、オシャレな間接照明が部屋に欲しい！という人にピッタリ。

※この翻訳は、抄訳です。

Translation：伊藤 由佳里

COSMOPOLITAN UK