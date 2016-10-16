マネしよ♡部屋を格上げするインテリアのアイデア20選
「4月から新生活を始めた」という人も、そろそろ新しい自分の部屋に慣れてきた頃なのでは？
ワクワクしながらインテリアを買ったものの、いざ部屋に配置してみたら何かが足りない…そんな風に感じているあなたにぜひ見てほしい、可愛いインテリアのアイデア集をコスモポリタン イギリス版から。
ちょっとしたアイテムをプラスするだけで、お部屋が見違えるほどオシャレに早変わりするかも!?
1.多肉植物
日本でも人気の多肉植物。棚に並べたり、テーブルに置くのはもちろん、上から吊るしてもOK。
2.幾何学模様のラグ
Morning! I'm posting this later than usual because I've been fangirling over Adele fangirling Beyoncé at last night's Grammy Awards! 😎 How amazing to see such a talented woman getting so emotional over her respect and love of another talented woman and her work. Today I think we all need to be a bit more Adele. Although, maybe let's do it without the swearing 😝 #upthesisterhood
優しい雰囲気を醸しだすシャギータイプがおすすめ。
3.英文の名言が書かれたフレーム
文字の色も、お部屋との相性を意識してセレクトするのが◎。
4.マーブル模様のティーテーブル
アースカラーで統一した部屋に、ちょっぴりスパイスをプラス。
5.小物にカッパー（銅）を取り入れる
キラキラのゴールドやシルバーより、お部屋に馴染みやすいはず。
6.パイナップルモチーフ
ただ置くだけで、インパクト抜群！
7.柄違いのクッション
メインとなるインテリアで冒険するのはちょっと…という人は、クッションで冒険してみては？
8.ヴェルベッド素材
Just had to share another shot of @erica_davies' beautiful house. Click link in bio for my NEW BLOG POST with more pics, plus Erica's secrets on making your house look THIS good despite two small Roomwreckers. And can we just take a moment for that stair carpet 💚💚💚 Photo: @eleanorskan #meandmyroomwreckers
これだけで、お部屋の高級感が一気にアップ！
9.たくさんの壁掛けフレーム
写真だけじゃなく、ポスターや昆虫標本などをミックスして飾るのもアリ♡
10.作業デスクの周りをオシャレにする
面倒で後回しにしていた作業も、一気にはかどりそう♪
11.バスルームにタイルを敷く
お風呂に行くたびにテンション上がるかも♡
12.電球が露わになったデザインライト
可愛い上に、向こう側が見える分空間も広く映るのが魅力。
13.ファッション系の本
大好きなブランドのスタイルブックを探してみて。
14.個性的な小物
ピンクフラミンゴの小物やサボテン型の花瓶を置いて、お部屋のアクセントに。
15.大きな観葉植物
鉢の部分をバスケットに入れて、さらに可愛く♡
16.飾り棚
お気に入りのアイテムを並べれば、見るたびにリラックスできそう。
17.植物を模したクッションやチェア
Is anyone watching Big Little Lies on Sky Atlantic? It's two eps in and I'm INTO it. Last night I collapsed on here 👆🏼👆🏼👆🏼at 7.30 and got a text from my husband to say the trains were all delayed and he was running late. Now, as much as I empathise with the fact he was tired, hungry, had been working long hours AND has man-flu, I was secretly delighted that it meant I could watch last night's Big Little Lies, on my own, without having to talk to anyone! 😝 It was just me, the new foot-stool and searching on the iPad for hypothetical dream homes in Monterey. Good times! ✌🏼
観葉植物を育てるのが苦手…という人にもいいかも？（笑）
18.オシャレな鏡
鏡に映る自分を見るのも、きっと楽しくなる♡
19.大きなフロアライト
昼間はインテリアとして楽しめるし、夜は優しい光に包まれてリラックスできるはず。
20.ウォールライト
大きなライトを置くスペースは無いけど、オシャレな間接照明が部屋に欲しい！という人にピッタリ。
※この翻訳は、抄訳です。
Translation：伊藤 由佳里