01.

陰口を言わない

02.

何に対しても挑戦する

03.

何事も恐れない

04.

誠実であれば

向き合ってくれる

05.

サプライズが好き

06.

依存しない

07.

ケンカが強い

08.

昔の恋人のことは

きっぱり消去

09.

「楽しい」に

お金をかけられる

10.

着眼点が面白い

Licensed material used with permission by Elite Daily