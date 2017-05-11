〔地震〕熊本県熊本市南区・上天草市で震度4、津波の心配なし
気象庁によると、11日20:21頃、熊本県熊本地方を震源とするM4.3の地震があり、熊本県熊本市南区・上天草市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
なお、熊本県熊本地方を震源とする地震で震度4を観測したのは、今年5月4日14:22頃に発生したM4.1(美里町で最大震度4)の地震以来となります。
■発生事象
・発生日時 ：5月11日20:21頃
・震源地 ：熊本県熊本地方(北緯32.7度、東経130.6度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・熊本県 ：熊本南区富合町＊、上天草市大矢野町
【震度3】
・熊本県 ：玉名市横島町＊、玉名市天水町＊、山鹿市菊鹿町＊、山鹿市鹿央町＊、宇土市新小路町、宇城市松橋町、宇城市三角町＊、宇城市不知火町＊、宇城市豊野町＊、熊本西区春日、熊本北区植木町＊、天草市有明町＊、天草市五和町＊
・長崎県 ：雲仙市小浜町雲仙
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
なお、熊本県熊本地方を震源とする地震で震度4を観測したのは、今年5月4日14:22頃に発生したM4.1(美里町で最大震度4)の地震以来となります。
■発生事象
・発生日時 ：5月11日20:21頃
・震源地 ：熊本県熊本地方(北緯32.7度、東経130.6度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・熊本県 ：熊本南区富合町＊、上天草市大矢野町
【震度3】
・熊本県 ：玉名市横島町＊、玉名市天水町＊、山鹿市菊鹿町＊、山鹿市鹿央町＊、宇土市新小路町、宇城市松橋町、宇城市三角町＊、宇城市不知火町＊、宇城市豊野町＊、熊本西区春日、熊本北区植木町＊、天草市有明町＊、天草市五和町＊
・長崎県 ：雲仙市小浜町雲仙
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。