KDDI¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ö¶ÛµÞÂ®Êó¡×¥á¡¼¥ë¤ËÃí°Õ¡ª¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤Î²ÄÇ½À
Google¤äApple¡¢LINE¤Ê¤ÉÍÌ¾´ë¶È¤ò¤«¤¿¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥á¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢au¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¸ø¼°Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢KDDI¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¸µºÜ¤ÎURL¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡ª
au¸ø¼°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦au¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¡÷au_support¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á÷¿®¸µ¤òKDDI¡÷ezweb.ne.jp¤Èµ¶¤ê¡¢¡Ø¶ÛµÞÂ®Êó¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤¬°ìÀÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÊ¸¤ËµºÜ¤·¤¿URL¤ò²¡¤¹¤È¡¢¼Âºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ê¸ý¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£au¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËURL¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¶ÊªÃí°Õ¡Û¡Ø¶ÛµÞÂ®Êó¡Ù¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Ç¡¢¡ãKDDI¡÷ezweb.ne.jp¡ä¤ÈÁ÷¿®¸µ¤ò¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤¬°ìÀÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÊ¸µºÜ¤ÎURL¤ò²¡¤µ¤»¡¢¼Âºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ê¸ý¤Î¤¿¤á¡¢ÀäÂÐ¤ËURL¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ pic.twitter.com/WvW8qtB0gc
— £á£õ¥µ¥Ý¡¼¥È (@au_support) 2017Ç¯5·î11Æü
Twitter¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¤È¡¢KDDI¤«¤é¶ÛµÞÂ®Êó¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¿Í¤ÎÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹ÆÆü»þ¤ò¸«¤ë¤È5·î8Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
KDDI¤«¤é¤Ê¤ó¤«¶ÛµÞÂ®Êó¤Î¥á¡¼¥ëÍè¤¿¤ó¤À¤±¤É
— ¥ì¥Ã¥ºù¤Ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¤¤ä¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹ (@REDS_nogizaka46) 2017Ç¯5·î11Æü
º£Ä«¤«¤éÉÑÈË¤ËKDDI¤«¤é¶ÛµÞÂ®Êó¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
URL¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ÆÌÀ¤é¤«²ø¤·¤¤¤«¤éºï½ü¤·¤Æ¤ë¤±¤É²¿ÅÙ¤â¤¯¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤
— ¤Ý¤óÌ´¤Î¹ñ¤Îº²¤Ø (@massparna74) 2017Ç¯5·î9Æü
KDDI¤«¤é¤Ê¤ó¤«¶ÛµÞÂ®Êó¤Î¥á¡¼¥ëÍè¤¿¤ó¤À¤±¤É
— ¥ì¥Ã¥ºù¤Ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¤¤ä¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹ (@REDS_nogizaka46) 2017Ç¯5·î11Æü
¥¢¥É¥ì¥¹¤ËKDDI¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë¥á¡¼¥ë¤Ç ·ïÌ¾¶ÛµÞÂ®Êó ËÜÊ¸¥ê¥ó¥¯¤Î¤ß ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¤¿¤±¤É¥¹¥Ñ¥à¤À¤í¤¦¤«³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¤â
— ¤¦¤º (@_uzu_) 2017Ç¯5·î8Æü
ÍÌ¾´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤ò¤«¤¿¤ê¡¢¹ªÌ¯¤Ë»÷¤»¤¿µ¶¥µ¥¤¥È¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÃ¥¤¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥á¡¼¥ë¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ø¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥á¡¼¥ë¤Ï³«¤«¤Ê¤¤¡¢¤â¤·³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËµºÜ¤ÎURL¤ò²¡¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Source:au¥µ¥Ý¡¼¥È
(asm)