スクウェア・エニックスは、スマートフォン向けゲーム「DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA」の新CMを5月13日から全国で順次放映する。

CMでは、女優の菜々緒が「FINAL FANTASY XIII」の主人公・ライトニングに扮し、DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIAへ参戦するまでの葛藤や苦悩を3篇で表現。「選ばれなかったライトニング 部屋篇」では、「FINAL FANTASY」歴代キャラクターのオールスターが参戦することを耳にした菜々緒演じるライトニングが、自分が呼ばれていないことに苦情の電話をかける。しかし、明確な答えが返ってこないことに納得がいかず、堪忍袋の緒が切れてしまい電話口の担当者を問い詰めていく。

「選ばれなかったライトニング ジム篇」では、参戦を視野にスポーツジムでトレーニングしているライトニングの横で、「FINAL FANTASY VII」のヴィンセントの参戦が先に決定。納得のいかないライトニングは、ヴィンセントに対して文句を言い続け、最後はヴィンセントに詰め寄る。「選ばれなかったライトニング 会議篇」でようやく参戦が決まったライトニング。しかし、突き付けられた条件に対してまたも納得がいかず、怒って担当者へ詰め寄る。結局、何一つ納得できないまま参戦へと進んでしまったことに対して、ライトニングの気持ちを込めた熱い演技が見どころとなっている。

シリーズ屈指の人気キャラクターを演じた菜々緒は、「どんな風に私自身をライトニングに近づけていくか。朝からスタッフのみなさんとも沢山話し合って、撮影に臨みました。」、「ライトニングそのものというよりは、口調だったり、セリフだったり・・・ライトニングにより近づけたと思ってるので、私自身がライトニングだと思って見てほしいです。なので、苦情は受け付けません(笑)!」と語っている。

<選ばれなかったライトニング 部屋篇>

<選ばれなかったライトニング ジム篇>

