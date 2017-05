アルゼンチン人の男性ルイス・パドロンさん(25歳)は、子どものころからファンタジーの種族であるエルフに強い憧れを持っていました。

成長するにつれ思いが募った彼は、ついに自分自身がエルフになろうと決心。

エルフに近づくため、400万円近くを費やして整形手術や脱毛をした結果……どう変身したのかご覧ください。

See the Bizarre Surgical Transformation This Man Underwent To Become a Real-Life Elf



こちらは17歳のときのルイス・パドロンさん。

若い頃にいじめられていたという彼は、ファンタジーの世界に没頭することで幸せを得られたといいます。



髪を伸ばして染色しただけでは、エルフのような中性的な姿にはほど遠いと感じたそうです。

そこで鼻の整形、アゴの脂肪吸引、目の色を変える手術、全身脱毛など、400万円弱の費用を投じて肉体改造。

その結果が……。



こちら!



たしかにエルフそっくり。

[画像を見る]

カラーコンタクトをしていることもあり、宇宙人のような不気味さがありますが、本人も自覚はあるようです。

[画像を見る]

エルフ要素を外したときのルイスさん。

[画像を見る]

おさらいとして、こちらが元のルイスさん。

[画像を見る]

ブエノスアイレスでコスプレの販売をしており、もともと変身願望が強かったというルイスさん。

彼によると、まだエルフのような線の細さは再現できていないため、肋骨を抜くことも考えているとのこと。

他人の意見は聞かない性格なので、まったく後悔はしていないそうです。