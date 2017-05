DJのカルヴィン・ハリスが、新アルバム「Funk Wav Bounces Vol. 1」で歌手のケイティ・ペリーらとコラボしていることを明かした。

カルヴィンは現地時間9日にツイッターに新アルバムでコラボしているアーティストの名前が出てくる動画を公開し、「アルバムは6月30日に出るよ」と投稿。そこにはケイティの名前もあった。

カルヴィンとケイティのつながりといえば、歌手のテイラー・スウィフト。ケイティは近年テイラーとの不仲を伝えられており、カルヴィンは昨年5月に1年以上の交際の末にテイラーと破局。その後の7月にカルヴィンのリアーナとのコラボ曲「This Is What You Came For」がペンネームでテイラーが書いたことが明らかになった。カルヴィンはインタビューでテイラーとのコラボの可能性について「僕たちはそのことを話してもいないよ」「起こるとは思わないね」と話していたため、テイラーは秘密にすることに納得していたが、傷ついたと伝えられた。そのため、カルヴィンはこのニュースに「彼女と彼女のチームがわざわざこんなに僕を悪く見せようとするのはひどいと思う」「君はツアーが終わって、誰かケイティのように葬る新しい人が必要なのは分かるけれど、僕はそんな男じゃないよ。ごめんね。そうはさせない」とつぶやいていた。

カルヴィンは新アルバムでほかにもフランク・オーシャン、トラヴィス・スコット、ケラーニ、フューチャー、ファレル・ウィリアムス、ビッグ・ショーン、ジョン・レジェンド、Khalid、「ミーゴス」、スクールボーイ・Q、アリアナ・グランデ、ヤング・サグ、D.R.A.M.、ニッキー・ミナージュ、リル・ヨッティ、ジェシー・レイエス、パーティーネクストドア、スヌープ・ドッグとコラボしている。