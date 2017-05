フィギュアスケートを題材にしたテレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」の完全新作となる劇場版製作が決定した。千葉・舞浜アンフィシアターでこのほど開催されたイベント「ユーリ!!! on STAGE」の夜の部で明らかになった。公開時期など詳細は後日発表予定。

同作は、漫画「モテキ」の久保ミツロウ氏と、テレビアニメ「LUPIN the Third -峰不二子という女-」の山本沙代監督、「この世界の片隅に」の制作を手がけたMAPPAによるオリジナルアニメ。日本中の期待を背負って挑んだグランプリファイナルで惨敗してしまったスケーターの勝生勇利(かつきゆうり)が、世界選手権5連覇を成し遂げたヴィクトル・ニキフォロフをコーチの迎え、ロシアのユーリ・プリセツキーらが待ち受けるグランプリシリーズに挑む姿を描く。

イベント「ユーリ!!! on STAGE」には、勇利役の豊永利行、ヴィクトル役の諏訪部順一、ユーリ役の内山昂輝、イ・スンギル役の野島健児、エミル・ネコラ役の日野聡、ギオルギー・ポポーヴィッチ役の羽多野渉、クリストフ・ジャコメッティ役の安元洋貴、ジ・グァンホン役の本城雄太郎、ピチット・チュラノン役の小野賢章、南健次郎役の村瀬歩、レオ・デ・ラ・イグレシア役の土岐隼一、西郡豪役の福山潤といったキャスト陣に加え、原作者の久保氏が出演し、さまざまなコーナーで盛り上がった。

トークコーナー「自分を好きになって……ポポーヴィッチのカラボスの部屋」では、ポポーヴィッチ役の羽多野による司会進行のもと、登壇者がチームに分かれて、それぞれのお気に入りシーンを紹介。また、ロシア語で朗読される作中のシーンを当てるクイズコーナー「超超超超がんばらんば! カツ丼ピロシキ争奪! ワールドクエスチョン!」では、困惑する登壇者一同に向けて、ジャン・ジャック・ルロワ(JJ)を演じる宮野真守からのヒントムービーがサプライズ上映され、宮野に促される形で会場の全員がJJソングを大合唱する一幕も。

続いてのアフレコショーでは、各キャラクターの名シーンを登壇者が生アフレコ。サプライズとして、オタベック・アルティン役の細谷佳正、ミケーレ・クリスピーノ役の前野智昭からのムービーコメントが上映されたほか、勇利(豊永)、ヴィクトル(諏訪部)、ユーリ(内山)の生アフレコ時には、ステージにスケートリンクが登場。ユーリのフリースケーティング楽曲「ピアノ協奏曲 ロ短調 アレグロ・アパッショナート」の音楽に合わせてフィギュアスケーターの河西歩果が華麗な演技を披露し、喝采を浴びた。

さらに、久保氏と山本監督が監修した、同作初のスピンオフ作品となる朗読劇「長谷津エキシビション 温泉 on ICE ヴィクトル with フレンズ」では、ヴィクトルwithフレンズ(勇利、ユーリ、スンギル、エミル、ポポーヴィッチ、クリス、グァンホン、ピチット、南、レオ)が長谷津でアイスショーを行うため、勇利の家に泊まりにやってくるが、その前夜祭という名の宴会が大変なことになってしまう、という物語が展開。劇のラストでは、YURI!!! on ICE feat. w.hatanoによるエンディング主題歌「You Only Live Once」の生ライブも行われた。

なお、今回のイベントの模様は、7月28日発売予定の「ユーリ!!! on STAGE」ブルーレイ&DVDに収録される。価格はブルーレイが7000円、DVDが6500円(税抜き)。