【オリコン】『ワイルド・スピード』最新作効果 DVD6作がTOP20再浮上
人気カーアクション映画シリーズの最新作『ワイルド・スピード ICE BREAK』が4月28日に公開されたことを受け、既発のDVD6作品が5/15付オリコン週間DVDランキングTOP20に返り咲いた。最新作のサントラ盤も同日付週間アルバムランキングの洋楽部門で4週連続1位を獲得しており、同シリーズの人気の高さがうかがえる。
【動画】最新作『ワイルド・スピード ICE BREAK』本編映像
TOP20に再浮上した6作品は以下のとおり。前週22位→5位となった『ワイルド・スピード SKY MISSION』（昨年4月発売）は、2016年4/18付で4位に初登場して以来、1年1ヶ月ぶりにTOP5返り咲きを果たした。
■DVD『ワイルド・スピード』シリーズTOP20入り作品
5位（前週22位） 『SKY MISSION』（16年4月発売）
10位（前週54位） 『EURO MISSION』（14年6月発売）
12位（前週59位） 『MEGA MAX』（12年8月発売）
16位（前週75位） 『MAX』（12年4月発売）
17位（前週80位） 『ワイルド・スピード』（12年4月発売）
19位（前週85位） 『×2』（12年4月発売）
【動画】最新作『ワイルド・スピード ICE BREAK』本編映像
TOP20に再浮上した6作品は以下のとおり。前週22位→5位となった『ワイルド・スピード SKY MISSION』（昨年4月発売）は、2016年4/18付で4位に初登場して以来、1年1ヶ月ぶりにTOP5返り咲きを果たした。
■DVD『ワイルド・スピード』シリーズTOP20入り作品
5位（前週22位） 『SKY MISSION』（16年4月発売）
10位（前週54位） 『EURO MISSION』（14年6月発売）
12位（前週59位） 『MEGA MAX』（12年8月発売）
16位（前週75位） 『MAX』（12年4月発売）
17位（前週80位） 『ワイルド・スピード』（12年4月発売）
19位（前週85位） 『×2』（12年4月発売）