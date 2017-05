仕事が続かなくて、2年前まで母親の家のソファで寝泊まりしていたというDowlingさん。今は、2014年にアメリカの「Magazeine of the year」にも輝いたFast Companyなどに寄稿するなど、自分の体験を元にミレニアル世代に向けた記事を書いている。「自分はまだまだこんなもんじゃない」とくすぶっている人は、彼から吸収できることがないか探してみては?

01.

朝に考えることが

未来へと影響していく

02.

導くのはあなた自身

「ベスト」な自分を見つける

03.

メールやSNSより

本当にやるべき事に時間を

04.

毎日ゴールを決めて

確実に実行する

05.

日誌をつけて些細なことでも

意識レベルまでもっていく

Licensed material used with permission by Elite Daily