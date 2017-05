ディズニー・チャンネルは、2015年に世界的大ヒットを記録したディズニー・チャンネル・オリジナルムービー「ディセンダント」の続編「ディセンダント2」を、アメリカで7月21日に、全米3大ネットワークのひとつABCを含む、ディズニー社傘下の5つの放送局(ディズニー・チャンネル、ABC、ディズニーXD、Freeform、Lifetime Plus)で、異例の同時放送することを発表した。さらに、各放送局が持つデジタル配信プラットフォームでも、放送直後から同番組の配信がスタートし、無料放送、有料放送、デジタル配信が全て同日という、革新的な放送スケジュールとなる。

「ディセンダント」は、英語で “子孫” を意味し、ディズニー映画の悪役の子どもたちが主人公というテレビ映画。全世界で1億人以上が視聴し、米ディズニー公式YouTubeチャンネルで動画再生回数が10億回を超え、小説"Rise of the Isle of the Lost: A Descendants Novel"は260万冊を売るという驚異的な大ヒットを記録した。

続編の「ディセンダント2」では、主人公マル(「眠れる森の美女」マレフィセントの娘)たちに加え、新たにアースラの娘・ウマが登場することでも話題を呼んでいる。(文化通信)