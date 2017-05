We just spent a hour looking for her. pic.twitter.com/x00nQNP4nS

飼っている猫の行方がわからくなったとしたら、飼い主は心配で血眼になって探すだろう。

こちらのブリトニー・ダイアンさんもそんな1人。

彼女が抱いているのは、生後4週間になる愛猫シャネルである。

先日、この愛するシャネルが忽然と姿を消した。

ブリトニーさんは、シャネルのためにミルクを温めようと思ったのだが、当のニャンコがいないことに気が付いた。

それから1時間ばかり、皆でシャネルを探し回ったが見つからず、とても心配したそう。

しかし結局、子猫は意外な場所から見つかった。

ここである。

そう、ティッシュケース。シャネルはこの中に身を潜めていたのだ。

ブリトニーさんはこの時の様子をTwitterで公開。

