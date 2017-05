7日に行われたプレミアリーグ第36節 アーセナル 対マンチェスター・Uでの試合中のアーセナルのコーチングスタッフが見せた行動が話題を呼んでいるようだ。イギリスメディア『サン』、『デイリーミラー』などが7日付で伝えた。スイス代表MFグラニト・ジャカの豪快なミドルシュートと古巣対戦となったイングランド代表FWダニー・ウェルベックのゴールで宿敵に勝利したアーセナル。わずか3分間で2点を奪ったそのタイミングでなんと、チームのコーチ陣はベンチでフランス産のチョコレート『Maltesers』を食べていた模様。同メディアによると、3人ほどのスタッフがこの『Maltesers』を他のスタッフにも振舞っていたようで、この3人はヴェンゲル監督が新たに加えたコーチングスタッフであると伝えている。Arsenal staff spotted scoffing Maltesers on the bench as Gunners beat Man United https://t.co/QiWpyTdxQk pic.twitter.com/5fVZIP47Nc— Mirror Football (@MirrorFootball) 2017年5月7日ベンチの椅子の下には日本でもよく知られている炭酸飲料水『ペプシ』の特大サイズのボトルも置いてあり、チャンピオンズリーグ出場権獲得圏内である4位以内を直接争うという重要な一戦で2点のリードを奪った安堵からか、非常にリラックスした状態で戦況を見つめていたようだ。この行動は、一部では「マナー違反である」との批判もあり、国内では様々な物議を醸している模様だ。