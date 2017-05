By Theus Falcão スマートフォン のロックを解除するために数字の組み合わせ「PIN」を使っている人も多いと思いますが、これに替わるアンロックの手法として世界中で使われている絵文字を使うという方法の研究が進められています。Why emojis might be your next passwordhttp://theconversation.com/why-emojis-might-be-your-next-password-76973Your next password could be a string of EMOJI | Daily Mail Onlinehttp://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4470568/Your-password-string-EMOJI.htmlこの研究は、ベルリン工科大学、ウルム大学、ミシガン大学の研究者による研究チームが実施しているもので、Android向けの専用ログインシステム「EmojiAuth」を開発して、端末のアンロックにおける絵文字の有用性を検証しています。最新のスマートフォンでは指紋認証や虹彩認証などによるログイン方式が使われるようになってきましたが、それらの方法が使えない時には今でも、アルファベットの文字の組み合わせを使ったログイン方式や、数字の組み合わせを用いるPINコードが使われています。しかし、アルファベットの文字列をスマートフォンの画面で入力するのは容易ではなく、4桁から6桁程度のPINコードも防犯の観点から安全性が高いとは言い切れない状態です。そこで研究チームは覚えやすい数字や文字ではなく、より判別が難しい絵文字を使うことで安全性の高いログイン方式の研究を進めているというわけです。最初に行われた検証では、53人の参加者を「絵文字を使う」グループの27人と、「PINを使う」26人に分けて実験を行いました。すると、絵文字を使うグループでは、「絵文字キーボード上のパターンを使う人」と「自分で好きな絵文字を使う人」、そして「絵文字でストーリーを作って覚える」という主に3つのパターンが見られたとのこと。ある参加者は、自分の頭の中である歌を歌いながら、対応する絵文字を入力するという方法を編み出していたそうです。参加者はその後、1週間の時間を空けて再び同じ方法でパスコードの入力を行い、どの程度内容を覚えているのかが確認されました。すると、いずれの方法も参加者の記憶に残っていましたが、絵文字よりもPINコードを使った人のほうがわずかに確度が高かったとのこと。しかし絵文字を使った人はPINコードよりもパスコードを入力することを楽しめたという結果が明らかになっています。次に行われた実験には41人の被験者が参加し、2つのグループに分けて検証が行われました。研究チームは参加者のAndroidスマートフォンに、メールアプリを解除するためのログイン画面を表示させる機能をインストールして、半分は絵文字、もう半分はPINコードでロックを解除させる方法を2週間にわたって検証させたとのこと。すると、1回目と同様に絵文字グループのユーザーは3つのパターンで入力する方法に落ち着いたとのこと。さらに、こちらも前回と同様に絵文字とPINコードいずれの方法でも記憶の定着率は同じで、絵文字を使ったグループのほうが楽しめたという結果が出ているといいます。By Scott Bealeしかし、絵文字を使った方法のほうが、「盗み見」によるパスコードの流出のリスクが低かったとのこと。3つめの検証では、参加者に対して研究員が入力しているパスコードを背後から盗み見て覚えることを検証したのですが、その結果、ランダムに6種類の絵文字を表示させて選ばせる方法が、最も盗み見て覚えにくい方法だったことが判明しています。その一方で、4つまたは6つの絵文字のパターン、あるいは4桁または6桁の数字を使ったアンロック方法は、比較的覚えることが簡単だったことがわかっています。このように、絵文字を使ったアンロック方法は従来のPINコードと同等か、場合によってはさらに高い セキュリティ 性を備えているといえ、さらに「より楽しく入力できる」という特長も備わっているとのこと。研究チームによる論文は以下のリンクから閲覧できます。(PDF)way_2016_paper_kraus.pdf