米ソーシャルサイト・redditにアップロードされた、あるカップルの写真が「凄すぎる」と話題を呼んでいます。redditユーザーのmattbozleさんは先日、自分の誕生日パーティーを開き、ガールフレンドもやってきたのですが、ドアを開け目の前に立っていたのは、あれ? 自分??そうなのです。「My girlfriend showed up to a party for my birthday dressed as me(ガールフレンドが僕の誕生日パーティーに、僕の仮装をしてやってきた)」というタイトルの通り、mattbozleさんの彼女は、なりきりメイクをほどこした“彼のコスプレ”で登場。mattbozleさんと、その場にいた人々を驚かせました。mattbozleさんによると、 Facebook で友人たちにパーティーの招待をした際、ジョークで「僕のコスプレできてね」とメッセージを書いたのだとか。取り合う人は誰もいないと思いきや、ガールフレンドだけは、サプライズにもなるし面白そうだからやってやろう、と考えたのだそう。まず、ヘアをアップにして、さらにポマードでスタイリングをしてmattbozleさんの髪型に似せ、ヒゲや太眉を描き、さらには毛の生え際や目の下のくままでシャドーで再現しました。その完成度はなかなかのもので、redditに寄せられたコメントにも称賛の声が続々と寄せられています。ちなみにmattbozleさんは、自身のSNSに普段のガールフレンドの写真もアップロードしており、そこにはとても美しい女性が写っているのでした。