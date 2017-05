ハワード・ドゥイッチ監督、ダン・エイクロイド&ジョン・キャンディ主演の1988年の映画「大混乱」を、米ユニバーサル・ピクチャーズがリブートすることがわかった。米Deadlineによれば、リブート版は人気コメディ俳優のケビン・ハート(「ライド・アロング」シリーズ、「ゲットハード Get Hard」)が主演する。

ジョン・ヒューズ脚本のオリジナル版「大混乱」は、大都市シカゴから湖畔の避暑地にやってきた自動車部品のセールスマン、チェットの家族が、招いていない義理の兄弟ローマン一家の登場により、楽しみにしていたキャンプを滅茶苦茶にされるというコメディ。

リブート版は、「Cartoon Girl(原題)」「The Swimsuit Issue(原題)」がブラックリスト(製作前の優秀脚本リスト)に選出されたランドール・グリーンが脚本を執筆している。マイケル・デ・ルカの製作会社と、主演ハートの製作会社が共同でプロデュースする。

ハートは、1996年のファンタジーアドベンチャー映画「ジュマンジ」を米ソニー・ピクチャーズがリブートする新作「Jumanji: Welcome to the Jungle(原題)」で、ドウェイン・ジョンソン、ジャック・ブラックと共演。ジェイク・カスダン監督の同作は、12月20日全米公開が予定されている。