ビルが美女の顔で彩られるデジタルイベントが美しい
Spotted: two #MichaelKorsCollection moments on the @EmpireStateBldg last night as @HarpersBazaarUS celebrated 150 years. #BAZAAR150 pic.twitter.com/QjKviSbejS
- Michael Kors (@MichaelKors) 2017年4月21日
ニューヨークのシンボル、エンパイヤステートビルにオードリー・ヘップバーンやケイト・モスの肖像を映し出すデジタルプロジェクトが行われました。
Twitter/@MichaelKors
Twitter/@MichaelKors
Thank You @EmpireStateBldg &
Thank You @harpersbazaarus
For The Beautiful Images Projected.
Amazing!! Makes Me ❤NY Even More.#Bazaar150 pic.twitter.com/QcxdIll7ms
- meeka (@kittyzpaw) 2017年4月22日
このプロジェクトは世界初の女性ファッション雑誌『Harpars BAZAAR』が創刊150周年を迎えた記念に行われたパーティーでのこと。
Twitter/@kittyzpaw
Twitter/@kittyzpaw
Twitter/@kittyzpaw
Twitter/@kittyzpaw
記念パーティーにはファッション界の名だたる人物が招かれ、日本からはモデルの森星さんも参加していました。
カウントダウンと共にファッションモデルのケンダル・ジェンナーがスイッチを入れると、ビルへの投影が始まりました。
Youtube/Harper’s BAZAAR
ニューヨークの街を歩いていた人たちの中には、この光景を見て思わず写真を撮る人も。
Youtube/Harper’s BAZAAR
この時、偶然居合わせた人は、エンパイヤステートビルの幻想的な光景を見られてとてもラッキーでしたね。
パーティーの様子はYoutubeに投稿されています。