Philly robber seen stretching in Dunkin' Donuts parking lot before holding up the store & robbing them of cashpic.twitter.com/PeBeFZdRqO— Breaking911 (@Breaking911) 2017年4月25日

誰しもここ一番という大事な時には手足をストレッチして緊張をほぐしてから勝負に挑むものですが、今まさに商店に金を奪いに入ろうという強盗もきちんと体を伸ばしてから犯罪に及んでいる様子がカメラに収められていたようです。Suspect Does Stretches In Parking Lot Before Robbing Dunkin’ Donuts « CBS Phillyこの映像は、フィラデルフィアのDunkin' Donutsに設置された防犯カメラが捉えたもの。その様子はテレビやネットで拡散されています。Dunkin' Donutsの駐車場の方向から黒ずくめの男がやってきたと思ったら……おもむろに前屈運動。右脚を伸ばして〜腰に手を当てて左足もグッグッ。体がほぐれたところでドアから店に入り……カウンターの中に入って金銭を奪い取りました。この時犯人は店員に対して「20秒やるからレジの中の金を詰めろ」と指示したとのこと犯人はややガッシリした体格の黒人男性で、フード付きの黒いパーカーとパンツ、黒いスニーカーに黒いスキーマスクを着けており、銃を所持していたとのこと。画面の表示からは、犯行が行われたのは2017年4月22日の午前7時前だったことがわかります。なお、犯人は逃走を続けている模様です。