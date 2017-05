2017年5月4日、米華字紙・世界日報は、トランプ米大統領が近ごろ中国の 習近平 (シー・ジンピン)国家主席を称賛していることについて、取引上の手法であるとする米ニューヨーク・タイムズの報道を伝えた。記事によれば、就任当初は中国を強く批判していた同大統領が、先月の米中首脳会談後には「私は本当に習主席が好きだ。われわれの間には良好な化学反応が起こっていると思う」などと語り、習主席を持ち上げるようになったという。そして、初対面の相手に対する相当な褒めっぷりの背景には、同大統領の商人としての経験があるとのことだ。同大統領は1987年に「取引の芸術」(Trump: The Art of the Deal)という著書を出版している。その中で、自分の欲しい物を手に入れる方法として「多少の誇張は悪いことではない」と言及しており、この手法を中国相手に用いようとしているのだという。さらにこの手法は北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)労働党委員長にさえも使われているとのこと。記事はロイターの取材で同大統領が金委員長について「彼はまだ27歳だったのに、亡くなった父親の政権を受け継いだ。これは簡単なことではない」と語ったことを例として挙げている。記事は最後に、「取引の芸術」には「言葉の作用は限定的。感情を高ぶらせ、優れた宣伝を行い、各種メディアから報道されるようにする。少し誇張があってもいい」とする一方で「もしあなたが物を提供しなければ、人々は最終的にその意味を悟ることになるのだ」とも書かれていることを紹介した。(翻訳・編集/川尻)