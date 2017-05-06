¥³¥¹¥È¥³¤ÇÁª¤Ö¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¿©ºà¡×¤ª¤¹¤¹¤á£¸Áª¡ª
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¤â¤¦½ªÈ×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¢¤¿¤ê¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡£¥³¥¹¥È¥³¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥½¥ì·Ï¤Î¿©ºà¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥ì·Ï¡Ä¡Ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢Åª¿©Âî¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡õÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤ÊÆù·Ï¤äµû²ð·Ï¡¢ÌÍ·Ï¤Ê¿©ºà¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Å´ÈÄ¤Ç¹ë²÷¤Ë²Ð¤òÄÌ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤Åª¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¤Í¡ÊÇ°²¡¤·¡Ë¡£
BBQ¤Ë¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤²¤Ê¿©ºà¤ÎÄ´Ã£¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡ªm(_ _)m
¢¨ËÜ´ë²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤äÃÏ°èÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²Á³Ê¤Ï¹ØÆþ»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÚÆù¡Û¤â¤í¤ß¥Á¥¥ó¡Ê108±ß/100g¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯1.6kgÁ°¸å¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤¹¤Ç¤Ë¤â¤í¤ß¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿·ÜÆù¡Ø¤â¤í¤ß¥Á¥¥ó¡Ù¤òÂç¤¤ÊÅ´ÈÄ¤Ç¹ë²÷¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ÜÆù¤Ï¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¤â¿Íµ¤¿©ºà¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ÏÅ¬Åö¤Ê¥¿¥ì¤òÉÕ¤±¤ÆºÑ¤Þ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ê¡©¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ê¤é¤â¤í¤ß¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿·ÜÆù¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¡Ä¡Ä(*¡﹃¡®*)
»é¿È¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌý¤¬Þú¤ß½Ð¤·¡¢Èé¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¥«¥ê¤Ã¤È¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¡ª¡¡¤«¤¹¤«¤Ë¼ò¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¤â¤í¤ß¤ä±ö¹í¤ÇÏÂÉ÷¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¥À¥ì»ÝÌ£Ç»½Ì¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¡£Æù¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢ÇòÊÆ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¶ú¤Ë»É¤·¤Æ¶ú¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Á¡ÊÌÖ¾Æ¤¤Ê¤éÆÃ¤Ë¡Ë¡£
¢¡ÚÆù¡Û¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ ´Ú¹ñ¾ÆÆùÉ÷¡Ê148±ß/100g¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯2kgÁ°¸å¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¡Ø¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¡Ê´Ú¹ñ¾ÆÆùÉ÷¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¾ÆÆù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥×¥ë¥³¥®¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥é¥¯¤À¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡ÊÅ´ÈÄ¤Ç¤·¤«¾Æ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
¥¿¥ì¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤·¡ª¡¡¥¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢Æù¤Ï¶ÚÄ¥¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¤Ê¤¤¤ä¤ï¤é¤«·Ï¡£Ç»¸ü¤Ê´Å¿É¥¿¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÊÆ¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ëÌ£¡£¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ ¢ª ¤ª¤Ë¤®¤ê ¢ª ¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ ¢ª ¤ª¤Ë¡Ä¡ÄÅª¤Ê¥ë¡¼¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¶Ì¤Í¤®¤Î»ÝÌ£¤â¥Ð¥Ã¥·¥Ð¥·¤Ç¤¹¤è¡ª
£¡Úµû²ð¡Û¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¡Ê1,280±ß¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â¤ï¤ê¤ÈÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥³¥¹¥È¥³¤ÇÄ´Ã£¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¡Ù¤¬·ã¿ä¤·¤Ç¤¹¡£µû²ð¤Î»ÝÌ£¶Å½Ì¥Õ¡¼¥É¤Ç¡¢³¤Á¯ÁÇºà¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ã¥Á´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¥Ú¥í¤Ã¤È¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢2¡¢3¥Ñ¥Ã¥¯¤¯¤é¤¤¤ÏÄ´Ã£¤·¤Þ¤¹¡©
¥³¥¹¥È¥³ÈÇ¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤Ï»³À¹¤ê³¤Á¯¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÞú¤ß½Ð¤·¤¿»ÝÌ£¥¹¡¼¥×¤Î³¤¡£¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤¿¤Ã¤×¤ê·Ï¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¾ÃÈñ¤·¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡ª¡¡¤¨¤Ó¡¢¤¤¤«¡¢¤Û¤¿¤Æ¡¢¥¿¥³¡¢¥à¡¼¥ë³¡¢¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Î»ÝÌ£¤ò½¸¤á¤¿¤é¤½¤ê¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤ï¤¤!!
¤¡ÚÆù¡Û¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥½¡¼¥»¡¼¥¸ ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ó¥¹¥È¥í¡Ê148±ß/100g¡¢8ËÜ¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¶ËÂÀ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤â¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ê¤é¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥½¡¼¥»¡¼¥¸ ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ó¥¹¥È¥í¡Ù¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥É¥¤¥ÄÅÁÅý¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¹ñ»ºÆÚÆù¤ò¡¢Å·Á³ÆÚÄ²¤ËµÍ¤á¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡£Æù¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂ´¶¡¢¤Ñ¤Í¤§¤Ã¤¹¡ª
¤µ¤Æ¤³¤Á¤é¡¢Èó²ÃÇ®½èÍý¾õÂÖ¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ü¥¤¥ëÄ´Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¾ïÅå¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¼«Âð¤Ç¥Ü¥¤¥ë¡Ê10¡Á12Ê¬´Ö¡Ë¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¤Ï¶ú¤Ë¤Ç¤â»É¤·¤Æ¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Ï¤¤¤«¤¬¤«¤È¡£Ãæ¿È¤Ï¶¯¤á¤Î±öµ¤¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤¬¥¹¥¹¥à¤¯¤ó·Ï¡£¤¿¤Ã¤×¤êÆù½Á¤ÈÆù¡¹¤·¤µ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¡ÚÆù¡Û100%¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£ ÀÖ¿È88%¡Ê108±ß/100g¡¢12¸Ä¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
Æù¸ü¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ª¼êÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø100%¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡ÊÀÖ¿È88%¡Ë¡Ù¤Ï¤ª¤Ò¤È¤Ä150gÄøÅÙ¤ÎÀÖ¿È88%µíÈÔÆù¡£Å´ÈÄ¤Ë¤°¤¤¤°¤¤²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Æù¤Î»ÝÌ£¤òÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æù¤È¤¤¤¦¿©´¶¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤òÉÕ¤±¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ç¤â¥Æ¥ê¥ä¥¥½¡¼¥¹¤Ç¤â¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¤Ç¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤Ç¶´¤á¤Ð¡Ä¡Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¤³¤¤¤Ä¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£ÂÎ¸³¤òÌû¤·¤àÆù¿©ºà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª¡ÊÌ£¤ÏËÜÅö¤ËÉáÄÌ¡Ë
¦¡ÚÌÍ¡Û¥×¥ë¥³¥®¥Á¥¥óßÖÌÍ¡Ê1,280±ß¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ë¤Ï¾Æ¤¤½¤Ð¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇÉ¤¬¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤½¤ì¤é¤·¤¤â¤Î¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¥×¥ë¥³¥®¥Á¥¥óßÖÌÍ¡Ê¥Á¥ã¥ª¥á¥ó¡Ë¡Ù¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÁªÂò»è¤«¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï¿©¤Ù´·¤ì¤¿¥½¡¼¥¹·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Å¸ý·Ï¤Î¥×¥ë¥³¥®¥½¡¼¥¹¡ª¡¡¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤«¹¥¤¤½¤¦¤ÊÌ£¤È¤·¤ÆÄ´Ã£¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¤Ê¡£
¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¾ø¤··Ü¡ÊÆù¸ü¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥Õ¥ÈÌÍ¤Ý¤¤ÂÀ¤á¤ÎßÖÌÍ¡Ê¤Á¤ã¤ª¤á¤ó¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤¬¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥½¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤±¤Ã¤³¤¦´Å¤á¤Î¥×¥ë¥³¥®¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñºà¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´¶¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ÏËþÂ¥ì¥Ù¥ë¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Å¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¸þ¤±¤Ë¤ª¿Ý¤ä±ö¸ÕÜ¥¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´¶¤¸¤«¤Ê¡Á¡£
§¡Úµû²ð¡Û¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ê1,880±ß¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Çº¤ß¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ø¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ù¤Ï¾®Þ¯Íî¤¿Á°ºÚÅª¤Ê¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¤¥ëºÑ¤ß¤Î³¤Ï·¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë»ý»²¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Æù¤¬¾Æ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ç¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Þ¤à¤â¤è¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡Ê¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«!?¡Ë¡¢Í¥½¨¤Ê¥Õ¡¼¥É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Ü¥¤¥ëºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â®¹¶¤Ç¿©¤Ù¤ÆOK¡£¤×¤ê¤×¤ê¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¿È¤òÉÕÂ°¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥½¡¼¥¹¡õ¥ì¥â¥ó¤Ç¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¤ª¼êÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡©¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥¤¥Á¥Ð¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼ÅªÌµºîË¡¤Ê¡Ê¡©¡Ë¿©¤ÙÊý¤â¹ë²÷¤Ç¥¢¥ê¤«¤È¡£
¨¡Úµû²ð¡Û¤µ¤Ð¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡Ê1,280±ß¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
µû²ðÁÚºÚ¤È¤¤¤¦¤«¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¡Ø¤µ¤Ð¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¤ï¤ê¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ø¤Î»ý»²¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡»ª¡Ê¤µ¤Ð¡Ë¤ò¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¹Ô°Ù¤Ëµ¿Ìä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊý¡¢¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¤ÏÌ¾ÊªBµé¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ó¤ÊÆù¸ü¤Î¤µ¤Ð¤¬¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ãÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤Ç¶´¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤µ¤Ð¡¢Å´ÈÄ¤Ç¤Á¤ç¤¤¾Æ¤¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¢¥Ä¥¢¥Ä¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤â¡Ê¤½¤ì¤Ê¤é¥¤¥Á¤«¤éºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·Àâ¤â¡©¡Ë¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥µ¥ó¥É¾õÂÖ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÄµû¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¶ì¼ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥â¥ó¤ä¸ÕÜ¥¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÉÕ¤±¤Æ¤É¤¦¤¾¡ª
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¤Í¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¥¢¥ì¤Ï²È¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥Ê¥¤¥Õ¤ò»È¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¤ÎËö¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¡¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤¿¤Á¤Ç¤¹¡ª¡Ê¤¢¡¢¡Ø¥×¥ë¥³¥®¥Á¥¥óßÖÌÍ¡Ù¤À¤±¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ê¤é¿ä¾©¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ë
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤¬¿©ºà±¿¤Ó¤Ë¥Ù¥ó¥ê¡ª
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¿©ºà¤¿¤Á¤ÏÀìÍÑÍÆ´ï¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¿¤¤¤Ø¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥³ÀìÍÑÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡À¸ÃÏ¤¬¸ü¼ê¤ÎÃÇÇ®»ÅÍÍ¥Ð¥Ã¥°¡£¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¼°¤Ç¤¹¡£2¸Ä¥»¥Ã¥È1,788±ß¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¤ª¤è¤½H40¡ßW50¡ßD25cm¡¢ÍÆÎÌ¤Ï55L¤¯¤é¤¤¡£¥³¥¹¥È¥³¤ÎÂçÆþ¤ê¿©ºà¤¿¤Á¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£