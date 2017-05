ダンス&ボーカルグループ・ AAA 宇野実彩子 がディズニー映画『 美女と野獣 』(公開中)の主題歌「Beauty and the Beast」を歌ったYouTube動画の再生数が、5日までに300万回を突破したことがわかった。4月24日に投稿されて以来、10日あまりでの達成となり話題を呼んでいる。動画は、同映画を試写会で鑑賞し感銘を受けた西島と宇野が、「この映画主題歌を2人で歌ってみたい」と意気投合し“歌ってみた”企画に至ったとのこと。公開直後から「ホントに聴いてて気持ちいい」「2人の声がスッと入ってきて、何回でも聴きたいと思えます」など絶賛の声が相次いでいた。珠玉のミュージカルナンバーで彩られたディズニー・アニメーションの傑作を実写化した『美女と野獣』。4月21日の公開から2週連続で週末動員成績1位、公開10日間で興行収入36億円を叩き出すなど、現在『アナと雪の女王』(2014年)を凌ぐスピードのヒットを記録している。■動画:西島隆弘 & 宇野実彩子「Beauty and the Beast」を歌ってみたhttps://www.youtube.com/watch?v=dUoIt-zxN8Q