2017年のゴールデンウィーク、5月6日から7日にかけての、全国各地の高速道路における混雑予測はどのようなものでしょうか。

2017年GW、5月6日〜7日の高速道路は…？

2017年のゴールデンウィークもいよいよ大詰め、5月6日（土）および7日（日）の高速道路における混雑具合はどのように予測されているのでしょうか。

NEXCO3社および高速道路各社がまとめた渋滞予測情報によると、5月6日、7日の2日間は全国的に上り線での混雑が見込まれ、特に神戸淡路鳴門道は6日14時台〜23時台に洲本IC〜垂水JCT（上り） 舞子トンネル出口付近で45km、西瀬戸道（しまなみ海道）は同じく6日10時台〜21時台に大島南IC〜尾道大橋出入口（上り） 向東バス停付近にて40kmと、四国から本州へ向かう道路で激しい渋滞が予測されています。



2017年ゴールデンウィーク、最後の週末は四国から本州へ向かう高速道路がもっとも混雑する見込み（画像：photolibrary）。

ほか、全国の高速道路において予測される渋滞は以下のとおりです。

道東道（E38、E61）

・5月6日（土）7時台〜12時台

本別JCT〜池田本線料金所（千歳方向） 池田本線料金所付近 1km

・5月6日（土）7時台〜20時台

音更帯広IC〜池田本線料金所（釧路方向） 池田本線料金所付近 2km

・5月7日（日）7時台〜12時台

本別JCT〜池田本線料金所（千歳方向） 池田本線料金所付近 1km

・5月7日（日）7時台〜20時台

音更帯広IC〜池田本線料金所（釧路方向） 池田本線料金所付近 2km

東北道（E4）

・5月6日（土）15時台〜21時台

栃木IC〜羽生IC（上り） 羽生PA付近 25km

・5月6日（土）13時台〜22時台

西那須野塩原IC〜宇都宮IC（上り） 上河内SA付近 15km

・5月6日（土）13時台〜21時台

那須IC〜西那須野塩原IC（上り） 西那須野塩原IC 10km

・5月6日（土）10時台〜16時台

福島松川PAスマートIC〜福島飯坂IC（上り） 福島トンネル付近 15km

・5月6日（土）17時台〜20時台

大和IC〜古川IC（上り） 大和IC付近 10km

東名高速（E1）

・5月6日（土）6時台〜12時台

横浜青葉IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 10km

・5月6日（土）11時台〜22時台

御殿場IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 35km

・5月7日（日）14時台〜20時台

秦野中井IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 15km

新東名高速（E1A、E52、E69）

・5月6日（土）14時台〜21時台

新富士IC〜新清水JCT（下り） 新清水JCT付近 10km

中央道（E20、E19、E68）

・5月6日（土）9時台〜20時台

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 25km

・5月7日（日）9時台〜19時台

上野原IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 10km

関越道（E17）

・5月6日（土）15時台〜21時台

花園IC〜鶴ヶ島IC（上り） 高坂SA付近 15km

・5月6日（土）15時台〜20時台

藤岡JCT〜嵐山小川IC（上り） 花園IC付近 20km

上信越道（E18）

・5月6日（土）10時台〜20時台

妙高高原IC〜上越高田IC（下り） 中郷北バス停付近 5km

・5月6日（土）10時台〜20時台

中郷IC〜上越高田IC（下り） 観音平トンネル付近 5km

・5月6日（土）8時台〜21時台

中郷IC〜妙高高原IC（上り） 妙高SA付近 5km

・5月6日（土）7時台〜18時台

上越JCT〜中郷IC（上り） 観音平トンネル付近 5km

・5月6日（土）15時台〜19時台

松井田妙義IC〜富岡IC（上り） 富岡IC付近 10km

長野道（E19）

・5月6日（土）16時台〜20時台

松本IC〜岡谷IC（上り） みどり湖PA付近 10km

東京湾アクアライン（CA）

・5月6日（土）14時台〜19時台

袖ヶ浦IC〜川崎浮島JCT（上り） 海ほたるPA付近 10km

・5月7日（日）14時台〜20時台

袖ヶ浦IC〜川崎浮島JCT（上り） 海ほたるPA付近 10km

名神高速（E1）

・5月6日（土）7時台〜翌0時台

大垣IC〜一宮IC（上り） 一宮IC付近 15km

・5月6日（土）15時台〜22時台

八日市IC〜米原JCT（上り） 彦根トンネル付近 15km

・5月6日（土）8時台〜16時台

瀬田東JCT〜竜王IC（上り） 栗東IC付近 10km

・5月6日（土）8時台〜15時台

大山崎JCT〜大津IC（上り） 大津IC付近 15km

・5月6日（土）15時台〜23時台

彦根IC〜栗東湖南IC（下り） 菩提寺PA付近 20km

・5月6日（土）15時台〜翌0時台

栗東IC〜京都東IC（下り） 大津IC付近 15km

・5月6日（土）15時台〜翌0時台

信楽IC〜京都東IC（下り） 大津IC付近 15km （新名神高速）

・5月7日（日）16時台〜19時台

蒲生スマートIC〜栗東湖南IC（下り） 菩提寺PA付近 10km

・5月7日（日）15時台〜20時台

栗東IC〜大津IC（下り） 瀬田西IC付近 10km

東名阪道（E23）

・5月6日（土）8時台〜23時台

亀山IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 15km

・5月7日（日）11時台〜22時台

亀山IC〜四日市IC（上り） 鈴鹿IC付近 10km

北陸道（E8）

・5月6日（土）15時台〜20時台

武生IC〜敦賀IC（上り） 今庄IC付近 5km

・5月6日（土）16時台〜21時台

敦賀IC〜武生IC（下り） 武生IC付近 10km

中国道（E2A）

・5月6日（土）7時台〜13時台

中国吹田IC〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 10km

・5月6日（土）13時台〜翌2時台

吉川JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km

・5月6日（土）13時台〜翌2時台

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 25km （山陽道）

・5月7日（日）14時台〜20時台

神戸三田IC〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km

・5月7日（日）14時台〜20時台

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km （山陽道）

阪和道（E26）

・5月6日（土）15時台〜21時台

和歌山北IC〜泉佐野JCT（上り） 高倉山トンネル付近 10km

第二神明道路（E93）

・5月6日（土）8時台〜13時台

明石西IC〜伊川谷IC（上り） 玉津IC付近 10km

京滋バイパス（E88）

・5月6日（土）16時台〜23時台

瀬田東JCT〜宇治東IC（下り） 宇治トンネル付近 10km

湯浅御坊道路（E42）

・5月6日（土）13時台〜23時台

印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 15km（阪和道）

阪神高速3号神戸線

・5月6日（土）10時台〜24時台

高丸IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 25km （第二神明道路）

・5月7日（日）14時台〜20時台

京橋IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 12km

山陽道（E2）

・5月6日（土）16時台〜20時台

福山東IC〜尾道JCT（下り） 美ノ郷トンネル付近 5km

・5月6日（土）17時台〜22時台

河内IC〜志和IC（下り） 米満トンネル付近 10km

・5月6日（土）17時台〜21時台

西条IC〜広島東IC（下り） 志和トンネル付近 5km

・5月6日（土）15時台〜19時台

山陽姫路西IC〜加古川北IC（上り） 加古川北IC付近 10km

・5月6日（土）14時台〜19時台

備前IC〜播磨JCT（上り） 高山トンネル付近 10km

・5月6日（土）10時台〜20時台

玉島IC〜岡山JCT（上り） 二子トンネル付近 5km

・5月6日（土）8時台〜19時台

福山東IC〜玉島IC（上り） 阿坂トンネル付近 10km

・5月6日（土）9時台〜13時台

広島東IC〜西条IC（上り） 八本松トンネル付近 5km

・5月6日（土）16時台〜20時台

広島東IC〜志和IC（上り） 志和トンネル付近 5km

・5月6日（土）16時台〜20時台

岩国IC〜大野IC（上り） 玖波第一トンネル付近 10km

岡山道（E73）

・5月6日（土）9時台〜13時台

岡山総社IC〜有漢（下り） 高梁SA付近 5km

・5月6日（土）17時台〜20時台

落合IC〜有漢IC（上り） 有漢トンネル付近 5km（中国道まで延伸）

広島道（E74）

・5月6日（土）9時台〜12時台

広島JCT〜広島北IC（上り） 宮郷トンネル付近 5km

米子道（E73）

・5月6日（土）16時台〜20時台

大山スマートIC〜江府IC（上り） 宮原トンネル付近 5km

安来道路（E9）

・5月6日（土）10時台〜14時台

東出雲IC〜米子西IC（上り） 米子西IC付近 10km

高松道（E11）

・5月6日（土）8時台〜15時台

津田東IC〜板野IC（上り） 大坂トンネル付近 15km

・5月6日（土）8時台〜14時台

津田寒川IC〜白鳥大内IC（上り） 津田東IC付近 5km

・5月6日（土）9時台〜12時台

津田東IC〜志度IC（下り） 志度トンネル付近 5km

・5月6日（土）15時台〜19時台

津田東IC〜志度IC（下り） 志度トンネル付近 5km

・5月6日（土）16時台〜20時台

鳴門IC〜引田IC（下り） 南唱谷トンネル付近 5km

・5月7日（日）9時台〜12時台

引田IC〜板野IC（上り） 大坂トンネル付近 5km

・5月7日（日）16時台〜19時台

津田東IC〜志度IC（下り） 志度トンネル付近 5km

松山道（E11、E56）

・5月6日（土）16時台〜21時台

内子五十崎IC〜伊予IC（上り） 袋口トンネル付近 10km

・5月6日（土）9時台〜12時台

松山IC〜内子五十崎IC（下り） 明神山トンネル付近 5km

高知道（E32、E56）

・5月6日（土）16時台〜19時台

新宮IC〜川之江東JCT（上り） 川之江東JCT付近 5km

・5月6日（土）9時台〜12時台

須崎東IC〜土佐スマートIC（下り） 須崎東本線料金所付近 5km

神戸淡路鳴門道（E28）

・5月6日（土）14時台〜23時台

洲本IC〜垂水JCT（上り） 舞子トンネル出口付近 45km

・5月7日（日）16時台〜18時台

東浦IC〜垂水JCT（上り） 舞子トンネル出口付近 15km

西瀬戸道（しまなみ海道）（E76）

・5月6日（土）10時台〜21時台

大島南IC〜尾道大橋出入口（上り） 向東バス停付近 40km

九州道（E3）

・5月6日（土）17時台〜20時台

久留米IC〜筑紫野IC（上り） 基山PA付近 5km

・5月6日（土）15時台〜21時台

みやま柳川IC〜久留米IC（上り） 広川IC付近 10km

東九州道（E10、E78）

・5月6日（土）16時台〜19時台

津久見IC〜大分宮河内IC（上り） 臼杵トンネル付近 5km

※ ※ ※

実際の走行には、NEXCO各社および高速道路各社が提供する最新の情報を確認してください。

【図】2017年5月6日、7日 最長渋滞予測ランキング



高速道路各社の予測に基づくランキング（NEXCO各社予測をもとに乗りものニュース編集部にて作成）。