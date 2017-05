連日のように「iPhone8」の図面やレンダリング画像が報じられていますが、リーク情報で知られる人物が新たなiPhone8のモックアップ画像を公開しました。

Apple製品のリーク情報で有名な@OnLeaksのスティーブ・ヘマーストファー氏は4日、TwitterでiPhone8とみられる端末の3Dモデリング画像を公開しました。



This is a tipped leak (again) what means I can't confirm if legit or not but there you have it… #iPhone8 pic.twitter.com/54QjIimZzc

— OnLeaks (@OnLeaks) 2017年5月4日