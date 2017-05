01.

誰よりも早く起きる

02.

毎日、太陽の動きを見る

03.

マナーモードではなく、

サイレントモードにする

04.

旅の目的をハッキリさせておく

05.

瞑想をする

06.

日記をつける

07.

旅仲間が「撮影好きかどうか」知っておく

08.

仕事の必要があるなら、先に準備しておく

09.

毎日、ホットレモンを飲む

10.

「保湿」をないがしろにしない

11.

こまめに水分補給する

12.

食事に関することは決めておく

13.

「どうやって目的地まで行くか」も考える

14.

生理のことも頭に入れておく

15.

日焼け対策を忘れずに

16.

化粧ポーチをキレイにする

17.

ローカルなお店をチョイスする

18.

訪れる街のことを勉強しておく

19.

割引制度はうまく使う

20.

しっかり予算を立てておく

21.

「自分はどうしたいのか」を大切にする

22.

安全に気を付ける

23.

その土地の法律や慣習を知る

24.

マニキュアを塗る

25.

ゆとりを持つこと

Licensed material used with permission by Elite Daily