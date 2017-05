18歳の時からの親友に 今日は久々に会った。 彼女はSNSを全くしない人。 わたしがインスタをやってると どこかで知ったらしく 「百合はなんでインスタグラムを やっているの?」と まっすぐな瞳でわたしに聞いた。 うーん。 たしかにわたしも もともとは SNSには本当に疎い人間でした。 去年の誕生日から始めて、7ヶ月。 インスタとは、なんぞや。 写真は関係ないけど20代の頃の私。 時間はながれる。 止まることなく。

