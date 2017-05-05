ありえない…サッカー選手が試合中に「逮捕」される！
Today's ridiculous S. American footy news - Lower league Brazilian footballer Marlon Natanael arrested mid-game for suspected gang activity. pic.twitter.com/McgtJ7zc29
- Ball Street (@BallStreet) 2017年5月4日
ブラジル下部リーグの試合中に、選手が逮捕されるという驚きの出来事があった。
¡Capturado en pleno partido por la Policía! (VIDEO) #MarlonNatanael desata escándalo en BRA https://t.co/bg411AuDvM pic.twitter.com/biB3nvinvU
- futbolecuador.com (@futbolecuador) 2017年5月4日
『Globo』によれば、この逮捕劇は現地水曜日に行われたリオグランデ・ド・スル州選手権2部の試合で起きたそう。逮捕されたのは、サプカイエンシに所属する21歳のFWマルロン・ナタナエウ。
彼には強盗や誘拐の容疑がかけられており、4つの逮捕状が出ていたとのこと。
女性を狙った誘拐や強盗犯のひとりとされている模様。当局は最近になって容疑者がサッカー選手だということに気付いたという。ただし、ナタナエウ本人は「自分はサッカー選手であり、全て否認する」と述べているそうだ。