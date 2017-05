おはようございます\(^o^)/ 私はもともと一重なんです(^_-)-☆ 中学生の時に昼も寝るときもアイプチを半年から一年ほど続けたら一重から二重になりましたo(^▽^)o ずっとアイプチをしてたら二重のクセがつきました〜\(^o^)/ 自力で二重にしました〜(^з^)-☆ #一重から二重 #アイプチ #仕事行ってきまーす

A post shared by 鈴木奈々 (@nana_suzuki79) on May 3, 2017 at 7:40pm PDT