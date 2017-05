タリーズコーヒー歌舞伎座店限定で、リラックマ歌舞伎デザインのタンブラーが発売中!

歌舞伎鑑賞の思い出づくりにもおすすめです。

リラックマ歌舞伎タンブラー

販売店舗:タリーズコーヒー歌舞伎座店

リラックマ歌舞伎のタンブラーは全部で2種類。

助六リラックマデザインと、助六リラックマ&藤娘コリラックマデザインです。

かわいいタンブラーでくつろぎのコーヒータイムを過ごせそうですね♪

リラックマ歌舞伎のタンブラーは、タリーズコーヒー歌舞伎座店のみで限定発売中です!

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

リラックマ×歌舞伎!タリーズコーヒー歌舞伎座店「リラックマ歌舞伎タンブラー」はDtimesで公開された投稿です。